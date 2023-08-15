SignaleKategorien
David Jukl

Enigma Pro2

David Jukl
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
179 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 171%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 370
Gewinntrades:
4 989 (48.10%)
Verlusttrades:
5 381 (51.89%)
Bester Trade:
3 770.38 USD
Schlechtester Trade:
-1 313.03 USD
Bruttoprofit:
214 321.17 USD (1 785 755 pips)
Bruttoverlust:
-159 796.24 USD (2 066 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (269.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 493.67 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
73.39%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.64
Long-Positionen:
5 187 (50.02%)
Short-Positionen:
5 183 (49.98%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
5.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-10 712.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11 755.48 USD (20)
Wachstum pro Monat :
1.47%
Jahresprognose:
17.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11 755.48 USD (16.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.32% (11 755.48 USD)
Kapital:
72.37% (41 006.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 3922
AUDCAD 3067
EURCAD 2580
CADCHF 801
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 20K
AUDCAD 13K
EURCAD 9K
CADCHF 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD -228K
AUDCAD -30K
EURCAD -34K
CADCHF 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 770.38 USD
Schlechtester Trade: -1 313 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +269.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10 712.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Pro-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.06 × 17
FusionMarkets-Demo
0.12 × 520
Afterprime-Live AP
0.12 × 3388
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 4
Pepperstone-Edge03
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 4
noch 33 ...
Multi currency algo trading 
Keine Bewertungen
2025.11.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 17:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 12:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 05:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 21:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 01:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
