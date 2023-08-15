리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Pro-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 7 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 2 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 3 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-7 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 4 FPMarkets-Live2 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.06 × 17 FusionMarkets-Demo 0.12 × 520 Afterprime-Live AP 0.12 × 3388 ICMarketsSC-Live26 0.25 × 4 Pepperstone-Edge03 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live16 0.25 × 4 33 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오