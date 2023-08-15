SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Enigma Pro2
David Jukl

Enigma Pro2

David Jukl
0 avis
Fiabilité
166 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 157%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 775
Bénéfice trades:
4 691 (47.98%)
Perte trades:
5 084 (52.01%)
Meilleure transaction:
3 770.38 USD
Pire transaction:
-1 313.03 USD
Bénéfice brut:
184 542.08 USD (1 684 950 pips)
Perte brute:
-134 517.02 USD (1 938 576 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (269.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 493.67 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
73.39%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.26
Longs trades:
4 894 (50.07%)
Courts trades:
4 881 (49.93%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
5.12 USD
Bénéfice moyen:
39.34 USD
Perte moyenne:
-26.46 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-10 712.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 755.48 USD (20)
Croissance mensuelle:
1.25%
Prévision annuelle:
15.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11 755.48 USD (16.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.32% (11 755.48 USD)
Par fonds propres:
72.37% (41 006.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 3643
AUDCAD 2921
EURCAD 2449
CADCHF 762
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 18K
AUDCAD 13K
EURCAD 8.5K
CADCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -200K
AUDCAD -31K
EURCAD -36K
CADCHF 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 770.38 USD
Pire transaction: -1 313 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +269.26 USD
Perte consécutive maximale: -10 712.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Pro-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.06 × 17
Afterprime-Live AP
0.12 × 3360
FusionMarkets-Demo
0.16 × 370
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 4
Pepperstone-Edge03
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 4
33 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Multi currency algo trading 
Aucun avis
2025.04.14 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 01:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 06:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 05:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 04:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 21:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 10:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 09:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 12:10
No swaps are charged on the signal account
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Enigma Pro2
30 USD par mois
157%
0
0
USD
82K
USD
166
100%
9 775
47%
100%
1.37
5.12
USD
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.