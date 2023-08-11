- 成長
トレード:
336
利益トレード:
164 (48.80%)
損失トレード:
172 (51.19%)
ベストトレード:
145.10 USD
最悪のトレード:
-120.42 USD
総利益:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
総損失:
-4 361.13 USD (1 695 086 pips)
最大連続の勝ち:
7 (183.32 USD)
最大連続利益:
183.32 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
11.56%
最大入金額:
81.97%
最近のトレード:
39 分前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.66
長いトレード:
224 (66.67%)
短いトレード:
112 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
28.51 USD
平均損失:
-25.36 USD
最大連続の負け:
8 (-166.33 USD)
最大連続損失:
-250.11 USD (4)
月間成長:
-7.88%
年間予想:
-95.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
261.28 USD
最大の:
479.92 USD (39.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.38% (479.92 USD)
エクイティによる:
12.50% (179.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|271
|GBPJPY
|103
|USDJPY
|-60
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|321K
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Dukascopy-live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.25 × 16
|
EightcapLtd-Real-4
|0.67 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.73 × 326
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real17
|5.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live16
|6.87 × 30
|
XMGlobal-Real 41
|7.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|7.24 × 41
|
GQCapital-Live
|9.18 × 33
|
RoboForex-Prime
|19.90 × 21
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
1 Pair, XAUUSD only
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 2%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
レビューなし
