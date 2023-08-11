- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
335
Negociações com lucro:
164 (48.95%)
Negociações com perda:
171 (51.04%)
Melhor negociação:
145.10 USD
Pior negociação:
-81.81 USD
Lucro bruto:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Perda bruta:
-4 240.71 USD (1 664 526 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (183.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
183.32 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
11.56%
Depósito máximo carregado:
81.97%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
224 (66.87%)
Negociações curtas:
111 (33.13%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.30 USD
Lucro médio:
28.51 USD
Perda média:
-24.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-166.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-166.33 USD (8)
Crescimento mensal:
0.56%
Previsão anual:
6.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
261.28 USD
Máximo:
479.92 USD (39.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.38% (479.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.50% (179.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|391
|GBPJPY
|103
|USDJPY
|-60
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|351K
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +145.10 USD
Pior negociação: -82 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +183.32 USD
Máxima perda consecutiva: -166.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.25 × 16
|
EightcapLtd-Real-4
|0.67 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.73 × 326
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real17
|5.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live16
|6.87 × 30
|
XMGlobal-Real 41
|7.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|7.24 × 41
|
GQCapital-Live
|9.18 × 33
|
RoboForex-Prime
|19.90 × 21
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
1 Pair, XAUUSD only
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 2%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
43%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
124
100%
335
48%
12%
1.10
1.30
USD
USD
39%
1:100