Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Dukascopy

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 comentários
Confiabilidade
124 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2023 43%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
335
Negociações com lucro:
164 (48.95%)
Negociações com perda:
171 (51.04%)
Melhor negociação:
145.10 USD
Pior negociação:
-81.81 USD
Lucro bruto:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Perda bruta:
-4 240.71 USD (1 664 526 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (183.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
183.32 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
11.56%
Depósito máximo carregado:
81.97%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
224 (66.87%)
Negociações curtas:
111 (33.13%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.30 USD
Lucro médio:
28.51 USD
Perda média:
-24.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-166.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-166.33 USD (8)
Crescimento mensal:
0.56%
Previsão anual:
6.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
261.28 USD
Máximo:
479.92 USD (39.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.38% (479.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.50% (179.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 288
GBPJPY 24
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 391
GBPJPY 103
USDJPY -60
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 351K
GBPJPY 1.3K
USDJPY -1.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +145.10 USD
Pior negociação: -82 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +183.32 USD
Máxima perda consecutiva: -166.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.25 × 16
EightcapLtd-Real-4
0.67 × 9
Dukascopy-live-1
1.73 × 326
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
Exness-Real17
5.27 × 51
ICMarketsSC-Live16
6.87 × 30
XMGlobal-Real 41
7.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
7.24 × 41
GQCapital-Live
9.18 × 33
RoboForex-Prime
19.90 × 21
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

1 Pair, XAUUSD only

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 2%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Sem comentários
