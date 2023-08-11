리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Dukascopy-live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live17 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 2 Exness-Real12 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.25 × 16 EightcapLtd-Real-4 0.67 × 9 Dukascopy-live-1 1.73 × 326 IFCMarkets-Real 4.00 × 1 Exness-Real17 5.27 × 51 ICMarketsSC-Live16 6.87 × 30 XMGlobal-Real 41 7.00 × 2 Dukascopy-LIVE-1 7.24 × 41 GQCapital-Live 9.18 × 33 RoboForex-Prime 19.90 × 21 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오