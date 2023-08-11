- 자본
- 축소
트레이드:
342
이익 거래:
167 (48.83%)
손실 거래:
175 (51.17%)
최고의 거래:
145.10 USD
최악의 거래:
-238.81 USD
총 수익:
4 767.30 USD (2 046 450 pips)
총 손실:
-4 616.72 USD (1 725 610 pips)
연속 최대 이익:
7 (183.32 USD)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
11.56%
최대 입금량:
81.97%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
229 (66.96%)
숏(주식차입매도):
113 (33.04%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
28.55 USD
평균 손실:
-26.38 USD
연속 최대 손실:
8 (-166.33 USD)
연속 최대 손실:
-488.92 USD (5)
월별 성장률:
-18.81%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
261.28 USD
최대한의:
488.92 USD (31.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.38% (479.92 USD)
자본금별:
16.72% (219.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|291
|GBPJPY
|26
|USDJPY
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|62
|GBPJPY
|103
|USDJPY
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|322K
|GBPJPY
|828
|USDJPY
|-1.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +145.10 USD
최악의 거래: -239 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +183.32 USD
연속 최대 손실: -166.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Dukascopy-live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.25 × 16
|
EightcapLtd-Real-4
|0.67 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.73 × 326
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real17
|5.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live16
|6.87 × 30
|
XMGlobal-Real 41
|7.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|7.24 × 41
|
GQCapital-Live
|9.18 × 33
|
RoboForex-Prime
|19.90 × 21
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
1 Pair, XAUUSD only
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 2%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
126
100%
342
48%
12%
1.03
0.44
USD
USD
39%
1:100