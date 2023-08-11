시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MEA Dukascopy
Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Dukascopy

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 리뷰
안정성
126
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 15%
Dukascopy-live-1
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
342
이익 거래:
167 (48.83%)
손실 거래:
175 (51.17%)
최고의 거래:
145.10 USD
최악의 거래:
-238.81 USD
총 수익:
4 767.30 USD (2 046 450 pips)
총 손실:
-4 616.72 USD (1 725 610 pips)
연속 최대 이익:
7 (183.32 USD)
연속 최대 이익:
183.32 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
11.56%
최대 입금량:
81.97%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
229 (66.96%)
숏(주식차입매도):
113 (33.04%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
28.55 USD
평균 손실:
-26.38 USD
연속 최대 손실:
8 (-166.33 USD)
연속 최대 손실:
-488.92 USD (5)
월별 성장률:
-18.81%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
261.28 USD
최대한의:
488.92 USD (31.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.38% (479.92 USD)
자본금별:
16.72% (219.79 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 291
GBPJPY 26
USDJPY 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 62
GBPJPY 103
USDJPY -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 322K
GBPJPY 828
USDJPY -1.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +145.10 USD
최악의 거래: -239 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +183.32 USD
연속 최대 손실: -166.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Dukascopy-live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.25 × 16
EightcapLtd-Real-4
0.67 × 9
Dukascopy-live-1
1.73 × 326
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
Exness-Real17
5.27 × 51
ICMarketsSC-Live16
6.87 × 30
XMGlobal-Real 41
7.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
7.24 × 41
GQCapital-Live
9.18 × 33
RoboForex-Prime
19.90 × 21
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

1 Pair, XAUUSD only

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 2%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


리뷰 없음
2025.09.29 06:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 778 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 11:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 684 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 18:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 13:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 02:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 00:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 13:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.21 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 00:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
