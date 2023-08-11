СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MEA Dukascopy
Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Dukascopy

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 отзывов
Надежность
124 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2023 43%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
335
Прибыльных трейдов:
164 (48.95%)
Убыточных трейдов:
171 (51.04%)
Лучший трейд:
145.10 USD
Худший трейд:
-81.81 USD
Общая прибыль:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Общий убыток:
-4 240.71 USD (1 664 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (183.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.32 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
11.56%
Макс. загрузка депозита:
81.97%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
224 (66.87%)
Коротких трейдов:
111 (33.13%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
28.51 USD
Средний убыток:
-24.80 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-166.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-166.33 USD (8)
Прирост в месяц:
0.56%
Годовой прогноз:
6.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
261.28 USD
Максимальная:
479.92 USD (39.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.38% (479.92 USD)
По эквити:
12.50% (179.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 288
GBPJPY 24
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 391
GBPJPY 103
USDJPY -60
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 351K
GBPJPY 1.3K
USDJPY -1.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +145.10 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +183.32 USD
Макс. убыток в серии: -166.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.25 × 16
EightcapLtd-Real-4
0.67 × 9
Dukascopy-live-1
1.73 × 326
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
Exness-Real17
5.27 × 51
ICMarketsSC-Live16
6.87 × 30
XMGlobal-Real 41
7.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
7.24 × 41
GQCapital-Live
9.18 × 33
RoboForex-Prime
19.90 × 21
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

1 Pair, XAUUSD only

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 2%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Нет отзывов
2025.09.29 06:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 778 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 11:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 684 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 18:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 13:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 02:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 00:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 13:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.21 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 00:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
