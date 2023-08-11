- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
335
Прибыльных трейдов:
164 (48.95%)
Убыточных трейдов:
171 (51.04%)
Лучший трейд:
145.10 USD
Худший трейд:
-81.81 USD
Общая прибыль:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Общий убыток:
-4 240.71 USD (1 664 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (183.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.32 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
11.56%
Макс. загрузка депозита:
81.97%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
224 (66.87%)
Коротких трейдов:
111 (33.13%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
28.51 USD
Средний убыток:
-24.80 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-166.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-166.33 USD (8)
Прирост в месяц:
0.56%
Годовой прогноз:
6.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
261.28 USD
Максимальная:
479.92 USD (39.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.38% (479.92 USD)
По эквити:
12.50% (179.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|391
|GBPJPY
|103
|USDJPY
|-60
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|351K
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +145.10 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +183.32 USD
Макс. убыток в серии: -166.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.25 × 16
|
EightcapLtd-Real-4
|0.67 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.73 × 326
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real17
|5.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live16
|6.87 × 30
|
XMGlobal-Real 41
|7.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|7.24 × 41
|
GQCapital-Live
|9.18 × 33
|
RoboForex-Prime
|19.90 × 21
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
1 Pair, XAUUSD only
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 2%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
