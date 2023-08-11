SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MEA Dukascopy
Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Dukascopy

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 inceleme
Güvenilirlik
125 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 31%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
164 (48.80%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (51.19%)
En iyi işlem:
145.10 USD
En kötü işlem:
-120.42 USD
Brüt kâr:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Brüt zarar:
-4 361.13 USD (1 695 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (183.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
11.56%
Maks. mevduat yükü:
81.97%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
224 (66.67%)
Satış işlemleri:
112 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
28.51 USD
Ortalama zarar:
-25.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-166.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.11 USD (4)
Aylık büyüme:
-7.88%
Yıllık tahmin:
-95.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
261.28 USD
Maksimum:
479.92 USD (39.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.38% (479.92 USD)
Varlığa göre:
12.50% (179.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 289
GBPJPY 24
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 271
GBPJPY 103
USDJPY -60
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 321K
GBPJPY 1.3K
USDJPY -1.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.10 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +183.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.25 × 16
EightcapLtd-Real-4
0.67 × 9
Dukascopy-live-1
1.73 × 326
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
Exness-Real17
5.27 × 51
ICMarketsSC-Live16
6.87 × 30
XMGlobal-Real 41
7.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
7.24 × 41
GQCapital-Live
9.18 × 33
RoboForex-Prime
19.90 × 21
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

1 Pair, XAUUSD only

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 2%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


İnceleme yok
2025.09.29 06:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 778 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 11:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 684 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 18:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 13:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 02:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 00:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 13:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.21 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 00:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MEA Dukascopy
Ayda 50 USD
31%
0
0
USD
1.3K
USD
125
100%
336
48%
12%
1.07
0.94
USD
39%
1:100
Kopyala

