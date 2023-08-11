- Büyüme
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
164 (48.80%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (51.19%)
En iyi işlem:
145.10 USD
En kötü işlem:
-120.42 USD
Brüt kâr:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Brüt zarar:
-4 361.13 USD (1 695 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (183.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
11.56%
Maks. mevduat yükü:
81.97%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
224 (66.67%)
Satış işlemleri:
112 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
28.51 USD
Ortalama zarar:
-25.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-166.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.11 USD (4)
Aylık büyüme:
-7.88%
Yıllık tahmin:
-95.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
261.28 USD
Maksimum:
479.92 USD (39.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.38% (479.92 USD)
Varlığa göre:
12.50% (179.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|271
|GBPJPY
|103
|USDJPY
|-60
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|321K
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.25 × 16
|
EightcapLtd-Real-4
|0.67 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.73 × 326
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real17
|5.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live16
|6.87 × 30
|
XMGlobal-Real 41
|7.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|7.24 × 41
|
GQCapital-Live
|9.18 × 33
|
RoboForex-Prime
|19.90 × 21
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
1 Pair, XAUUSD only
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 2%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
