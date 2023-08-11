- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
336
Gewinntrades:
164 (48.80%)
Verlusttrades:
172 (51.19%)
Bester Trade:
145.10 USD
Schlechtester Trade:
-120.42 USD
Bruttoprofit:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Bruttoverlust:
-4 361.13 USD (1 695 086 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (183.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
183.32 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
11.56%
Max deposit load:
81.97%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.66
Long-Positionen:
224 (66.67%)
Short-Positionen:
112 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-166.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-250.11 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-7.88%
Jahresprognose:
-95.66%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
261.28 USD
Maximaler:
479.92 USD (39.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.38% (479.92 USD)
Kapital:
12.50% (179.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|271
|GBPJPY
|103
|USDJPY
|-60
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|321K
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +145.10 USD
Schlechtester Trade: -120 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +183.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -166.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.25 × 16
|
EightcapLtd-Real-4
|0.67 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.73 × 326
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real17
|5.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live16
|6.87 × 30
|
XMGlobal-Real 41
|7.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|7.24 × 41
|
GQCapital-Live
|9.18 × 33
|
RoboForex-Prime
|19.90 × 21
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
1 Pair, XAUUSD only
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 2%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
