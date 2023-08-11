SignaleKategorien
Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Dukascopy

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
125 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 31%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
336
Gewinntrades:
164 (48.80%)
Verlusttrades:
172 (51.19%)
Bester Trade:
145.10 USD
Schlechtester Trade:
-120.42 USD
Bruttoprofit:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Bruttoverlust:
-4 361.13 USD (1 695 086 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (183.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
183.32 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
11.56%
Max deposit load:
81.97%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.66
Long-Positionen:
224 (66.67%)
Short-Positionen:
112 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-166.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-250.11 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-7.88%
Jahresprognose:
-95.66%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
261.28 USD
Maximaler:
479.92 USD (39.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.38% (479.92 USD)
Kapital:
12.50% (179.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 289
GBPJPY 24
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 271
GBPJPY 103
USDJPY -60
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 321K
GBPJPY 1.3K
USDJPY -1.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +145.10 USD
Schlechtester Trade: -120 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +183.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -166.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.25 × 16
EightcapLtd-Real-4
0.67 × 9
Dukascopy-live-1
1.73 × 326
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
Exness-Real17
5.27 × 51
ICMarketsSC-Live16
6.87 × 30
XMGlobal-Real 41
7.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
7.24 × 41
GQCapital-Live
9.18 × 33
RoboForex-Prime
19.90 × 21
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

1 Pair, XAUUSD only

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 2%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Keine Bewertungen
2025.09.29 06:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 778 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 11:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 684 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 18:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 13:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 02:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 00:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 13:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.21 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 00:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
