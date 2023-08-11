信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MEA Dukascopy
Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Dukascopy

Ida Bagus Githa Dyatmika
0条评论
可靠性
124
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2023 43%
Dukascopy-live-1
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
335
盈利交易:
164 (48.95%)
亏损交易:
171 (51.04%)
最好交易:
145.10 USD
最差交易:
-81.81 USD
毛利:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
毛利亏损:
-4 240.71 USD (1 664 526 pips)
最大连续赢利:
7 (183.32 USD)
最大连续盈利:
183.32 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
11.56%
最大入金加载:
81.97%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.91
长期交易:
224 (66.87%)
短期交易:
111 (33.13%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
28.51 USD
平均损失:
-24.80 USD
最大连续失误:
8 (-166.33 USD)
最大连续亏损:
-166.33 USD (8)
每月增长:
0.56%
年度预测:
6.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
261.28 USD
最大值:
479.92 USD (39.38%)
相对跌幅:
结余:
39.38% (479.92 USD)
净值:
12.50% (179.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 288
GBPJPY 24
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 391
GBPJPY 103
USDJPY -60
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 351K
GBPJPY 1.3K
USDJPY -1.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +145.10 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +183.32 USD
最大连续亏损: -166.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Dukascopy-live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.25 × 16
EightcapLtd-Real-4
0.67 × 9
Dukascopy-live-1
1.73 × 326
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
Exness-Real17
5.27 × 51
ICMarketsSC-Live16
6.87 × 30
XMGlobal-Real 41
7.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
7.24 × 41
GQCapital-Live
9.18 × 33
RoboForex-Prime
19.90 × 21
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

1 Pair, XAUUSD only

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 2%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


没有评论
