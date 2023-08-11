- 成长
交易:
335
盈利交易:
164 (48.95%)
亏损交易:
171 (51.04%)
最好交易:
145.10 USD
最差交易:
-81.81 USD
毛利:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
毛利亏损:
-4 240.71 USD (1 664 526 pips)
最大连续赢利:
7 (183.32 USD)
最大连续盈利:
183.32 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
11.56%
最大入金加载:
81.97%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.91
长期交易:
224 (66.87%)
短期交易:
111 (33.13%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
28.51 USD
平均损失:
-24.80 USD
最大连续失误:
8 (-166.33 USD)
最大连续亏损:
-166.33 USD (8)
每月增长:
0.56%
年度预测:
6.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
261.28 USD
最大值:
479.92 USD (39.38%)
相对跌幅:
结余:
39.38% (479.92 USD)
净值:
12.50% (179.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|391
|GBPJPY
|103
|USDJPY
|-60
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|351K
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +145.10 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +183.32 USD
最大连续亏损: -166.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Dukascopy-live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.25 × 16
|
EightcapLtd-Real-4
|0.67 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.73 × 326
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real17
|5.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live16
|6.87 × 30
|
XMGlobal-Real 41
|7.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|7.24 × 41
|
GQCapital-Live
|9.18 × 33
|
RoboForex-Prime
|19.90 × 21
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
1 Pair, XAUUSD only
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 2%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
没有评论
