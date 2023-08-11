SignauxSections
Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Dukascopy

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 avis
Fiabilité
125 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 31%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
336
Bénéfice trades:
164 (48.80%)
Perte trades:
172 (51.19%)
Meilleure transaction:
145.10 USD
Pire transaction:
-120.42 USD
Bénéfice brut:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Perte brute:
-4 361.13 USD (1 695 086 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (183.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
183.32 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
11.56%
Charge de dépôt maximale:
81.97%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
224 (66.67%)
Courts trades:
112 (33.33%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.94 USD
Bénéfice moyen:
28.51 USD
Perte moyenne:
-25.36 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-166.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-250.11 USD (4)
Croissance mensuelle:
-7.88%
Prévision annuelle:
-95.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
261.28 USD
Maximal:
479.92 USD (39.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.38% (479.92 USD)
Par fonds propres:
12.50% (179.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 289
GBPJPY 24
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 271
GBPJPY 103
USDJPY -60
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 321K
GBPJPY 1.3K
USDJPY -1.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.10 USD
Pire transaction: -120 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +183.32 USD
Perte consécutive maximale: -166.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.25 × 16
EightcapLtd-Real-4
0.67 × 9
Dukascopy-live-1
1.73 × 326
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
Exness-Real17
5.27 × 51
ICMarketsSC-Live16
6.87 × 30
XMGlobal-Real 41
7.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
7.24 × 41
GQCapital-Live
9.18 × 33
RoboForex-Prime
19.90 × 21
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

1 Pair, XAUUSD only

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 2%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.