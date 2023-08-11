- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
336
Bénéfice trades:
164 (48.80%)
Perte trades:
172 (51.19%)
Meilleure transaction:
145.10 USD
Pire transaction:
-120.42 USD
Bénéfice brut:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Perte brute:
-4 361.13 USD (1 695 086 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (183.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
183.32 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
11.56%
Charge de dépôt maximale:
81.97%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
224 (66.67%)
Courts trades:
112 (33.33%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.94 USD
Bénéfice moyen:
28.51 USD
Perte moyenne:
-25.36 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-166.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-250.11 USD (4)
Croissance mensuelle:
-7.88%
Prévision annuelle:
-95.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
261.28 USD
Maximal:
479.92 USD (39.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.38% (479.92 USD)
Par fonds propres:
12.50% (179.35 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|271
|GBPJPY
|103
|USDJPY
|-60
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|321K
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +145.10 USD
Pire transaction: -120 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +183.32 USD
Perte consécutive maximale: -166.33 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.25 × 16
|
EightcapLtd-Real-4
|0.67 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.73 × 326
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real17
|5.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live16
|6.87 × 30
|
XMGlobal-Real 41
|7.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|7.24 × 41
|
GQCapital-Live
|9.18 × 33
|
RoboForex-Prime
|19.90 × 21
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
1 Pair, XAUUSD only
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 2%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
31%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
125
100%
336
48%
12%
1.07
0.94
USD
USD
39%
1:100