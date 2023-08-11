SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MEA Dukascopy
Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Dukascopy

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 comentarios
Fiabilidad
124 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2023 43%
Dukascopy-live-1
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
335
Transacciones Rentables:
164 (48.95%)
Transacciones Irrentables:
171 (51.04%)
Mejor transacción:
145.10 USD
Peor transacción:
-81.81 USD
Beneficio Bruto:
4 675.50 USD (2 015 162 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 240.71 USD (1 664 526 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (183.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
183.32 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
11.56%
Carga máxima del depósito:
81.97%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.91
Transacciones Largas:
224 (66.87%)
Transacciones Cortas:
111 (33.13%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
1.30 USD
Beneficio medio:
28.51 USD
Pérdidas medias:
-24.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-166.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-166.33 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.56%
Pronóstico anual:
6.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
261.28 USD
Máxima:
479.92 USD (39.38%)
Reducción relativa:
De balance:
39.38% (479.92 USD)
De fondos:
12.50% (179.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 288
GBPJPY 24
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 391
GBPJPY 103
USDJPY -60
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 351K
GBPJPY 1.3K
USDJPY -1.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +145.10 USD
Peor transacción: -82 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +183.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -166.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Dukascopy-live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.25 × 16
EightcapLtd-Real-4
0.67 × 9
Dukascopy-live-1
1.73 × 326
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
Exness-Real17
5.27 × 51
ICMarketsSC-Live16
6.87 × 30
XMGlobal-Real 41
7.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
7.24 × 41
GQCapital-Live
9.18 × 33
RoboForex-Prime
19.90 × 21
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

1 Pair, XAUUSD only

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 2%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


No hay comentarios
2025.09.29 06:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 778 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 11:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 684 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 18:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 13:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 02:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 00:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 13:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.21 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 00:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MEA Dukascopy
50 USD al mes
43%
0
0
USD
1.4K
USD
124
100%
335
48%
12%
1.10
1.30
USD
39%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.