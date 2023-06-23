シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FF34 King EatFast28 Copy Real
King Yiu Fung

FF34 King EatFast28 Copy Real

King Yiu Fung
レビュー0件
信頼性
131週間
11 / 154K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 2 230%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
798
利益トレード:
535 (67.04%)
損失トレード:
263 (32.96%)
ベストトレード:
10 689.28 HKD
最悪のトレード:
-17 445.31 HKD
総利益:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
総損失:
-199 401.09 HKD (80 687 pips)
最大連続の勝ち:
13 (8 698.24 HKD)
最大連続利益:
22 530.13 HKD (8)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
35.75%
最大入金額:
119.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.61
長いトレード:
399 (50.00%)
短いトレード:
399 (50.00%)
プロフィットファクター:
2.49
期待されたペイオフ:
373.21 HKD
平均利益:
929.38 HKD
平均損失:
-758.18 HKD
最大連続の負け:
10 (-22 559.07 HKD)
最大連続損失:
-45 076.68 HKD (4)
月間成長:
12.45%
年間予想:
149.23%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 HKD
最大の:
45 076.68 HKD (25.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.35% (45 076.68 HKD)
エクイティによる:
91.37% (41 829.71 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD+ 80
GBPUSD+ 79
EURUSD+ 67
GBPNZD+ 60
GBPJPY+ 53
EURNZD+ 51
CADJPY+ 41
EURCAD+ 38
GBPCAD+ 37
CHFJPY+ 35
EURJPY+ 35
USDCAD+ 31
EURAUD+ 29
USDJPY+ 28
NZDCAD+ 24
AUDJPY+ 19
NZDJPY+ 17
GBPCHF+ 14
USDCHF+ 13
AUDNZD+ 13
AUDUSD+ 10
EURCHF+ 5
AUDCAD+ 5
CADCHF+ 3
NZDCHF+ 3
AUDCHF+ 2
EURGBP+ 2
NZDUSD+ 2
HK50ft.r 1
HK50.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.6K
EURUSD+ 2.9K
GBPNZD+ 4.1K
GBPJPY+ 3.7K
EURNZD+ 1.9K
CADJPY+ 640
EURCAD+ 1.7K
GBPCAD+ 1.9K
CHFJPY+ 1.4K
EURJPY+ 2.9K
USDCAD+ 1.9K
EURAUD+ 1K
USDJPY+ 3.5K
NZDCAD+ 1.4K
AUDJPY+ -5.9K
NZDJPY+ 177
GBPCHF+ 2.2K
USDCHF+ 144
AUDNZD+ 493
AUDUSD+ 849
EURCHF+ 201
AUDCAD+ 29
CADCHF+ 18
NZDCHF+ 59
AUDCHF+ 12
EURGBP+ 593
NZDUSD+ 8
HK50ft.r 1
HK50.r 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.8K
EURUSD+ 3.3K
GBPNZD+ 13K
GBPJPY+ 12K
EURNZD+ 5.7K
CADJPY+ 1.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPCAD+ 4.7K
CHFJPY+ 357
EURJPY+ 8.8K
USDCAD+ 772
EURAUD+ 5.1K
USDJPY+ 6.2K
NZDCAD+ 2.9K
AUDJPY+ -6.5K
NZDJPY+ 534
GBPCHF+ 1.2K
USDCHF+ 1.5K
AUDNZD+ 1.9K
AUDUSD+ 929
EURCHF+ 212
AUDCAD+ 135
CADCHF+ -180
NZDCHF+ 141
AUDCHF+ 143
EURGBP+ 438
NZDUSD+ -1.1K
HK50ft.r 10K
HK50.r 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10 689.28 HKD
最悪のトレード: -17 445 HKD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +8 698.24 HKD
最大連続損失: -22 559.07 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
3.92 × 12
レビューなし
2025.10.03 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
