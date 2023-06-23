SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FF34 King EatFast28 Copy Real
King Yiu Fung

FF34 King EatFast28 Copy Real

King Yiu Fung
0 comentários
Confiabilidade
131 semanas
11 / 154K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 2 230%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
798
Negociações com lucro:
535 (67.04%)
Negociações com perda:
263 (32.96%)
Melhor negociação:
10 689.28 HKD
Pior negociação:
-17 445.31 HKD
Lucro bruto:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
Perda bruta:
-199 401.09 HKD (80 687 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (8 698.24 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
22 530.13 HKD (8)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
35.75%
Depósito máximo carregado:
119.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.61
Negociações longas:
399 (50.00%)
Negociações curtas:
399 (50.00%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
373.21 HKD
Lucro médio:
929.38 HKD
Perda média:
-758.18 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-22 559.07 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-45 076.68 HKD (4)
Crescimento mensal:
12.48%
Previsão anual:
149.23%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 HKD
Máximo:
45 076.68 HKD (25.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.35% (45 076.68 HKD)
Pelo Capital Líquido:
91.37% (41 829.71 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD+ 80
GBPUSD+ 79
EURUSD+ 67
GBPNZD+ 60
GBPJPY+ 53
EURNZD+ 51
CADJPY+ 41
EURCAD+ 38
GBPCAD+ 37
CHFJPY+ 35
EURJPY+ 35
USDCAD+ 31
EURAUD+ 29
USDJPY+ 28
NZDCAD+ 24
AUDJPY+ 19
NZDJPY+ 17
GBPCHF+ 14
USDCHF+ 13
AUDNZD+ 13
AUDUSD+ 10
EURCHF+ 5
AUDCAD+ 5
CADCHF+ 3
NZDCHF+ 3
AUDCHF+ 2
EURGBP+ 2
NZDUSD+ 2
HK50ft.r 1
HK50.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.6K
EURUSD+ 2.9K
GBPNZD+ 4.1K
GBPJPY+ 3.7K
EURNZD+ 1.9K
CADJPY+ 640
EURCAD+ 1.7K
GBPCAD+ 1.9K
CHFJPY+ 1.4K
EURJPY+ 2.9K
USDCAD+ 1.9K
EURAUD+ 1K
USDJPY+ 3.5K
NZDCAD+ 1.4K
AUDJPY+ -5.9K
NZDJPY+ 177
GBPCHF+ 2.2K
USDCHF+ 144
AUDNZD+ 493
AUDUSD+ 849
EURCHF+ 201
AUDCAD+ 29
CADCHF+ 18
NZDCHF+ 59
AUDCHF+ 12
EURGBP+ 593
NZDUSD+ 8
HK50ft.r 1
HK50.r 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.8K
EURUSD+ 3.3K
GBPNZD+ 13K
GBPJPY+ 12K
EURNZD+ 5.7K
CADJPY+ 1.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPCAD+ 4.7K
CHFJPY+ 357
EURJPY+ 8.8K
USDCAD+ 772
EURAUD+ 5.1K
USDJPY+ 6.2K
NZDCAD+ 2.9K
AUDJPY+ -6.5K
NZDJPY+ 534
GBPCHF+ 1.2K
USDCHF+ 1.5K
AUDNZD+ 1.9K
AUDUSD+ 929
EURCHF+ 212
AUDCAD+ 135
CADCHF+ -180
NZDCHF+ 141
AUDCHF+ 143
EURGBP+ 438
NZDUSD+ -1.1K
HK50ft.r 10K
HK50.r 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10 689.28 HKD
Pior negociação: -17 445 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +8 698.24 HKD
Máxima perda consecutiva: -22 559.07 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
3.92 × 12
2025.10.03 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
