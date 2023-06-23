- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
798
Прибыльных трейдов:
535 (67.04%)
Убыточных трейдов:
263 (32.96%)
Лучший трейд:
10 689.28 HKD
Худший трейд:
-17 445.31 HKD
Общая прибыль:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
Общий убыток:
-199 401.09 HKD (80 687 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (8 698.24 HKD)
Макс. прибыль в серии:
22 530.13 HKD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
35.75%
Макс. загрузка депозита:
119.66%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.61
Длинных трейдов:
399 (50.00%)
Коротких трейдов:
399 (50.00%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
373.21 HKD
Средняя прибыль:
929.38 HKD
Средний убыток:
-758.18 HKD
Макс. серия проигрышей:
10 (-22 559.07 HKD)
Макс. убыток в серии:
-45 076.68 HKD (4)
Прирост в месяц:
12.55%
Годовой прогноз:
152.23%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 HKD
Максимальная:
45 076.68 HKD (25.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.35% (45 076.68 HKD)
По эквити:
91.37% (41 829.71 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|80
|GBPUSD+
|79
|EURUSD+
|67
|GBPNZD+
|60
|GBPJPY+
|53
|EURNZD+
|51
|CADJPY+
|41
|EURCAD+
|38
|GBPCAD+
|37
|CHFJPY+
|35
|EURJPY+
|35
|USDCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|USDJPY+
|28
|NZDCAD+
|24
|AUDJPY+
|19
|NZDJPY+
|17
|GBPCHF+
|14
|USDCHF+
|13
|AUDNZD+
|13
|AUDUSD+
|10
|EURCHF+
|5
|AUDCAD+
|5
|CADCHF+
|3
|NZDCHF+
|3
|AUDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|NZDUSD+
|2
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.6K
|EURUSD+
|2.9K
|GBPNZD+
|4.1K
|GBPJPY+
|3.7K
|EURNZD+
|1.9K
|CADJPY+
|640
|EURCAD+
|1.7K
|GBPCAD+
|1.9K
|CHFJPY+
|1.4K
|EURJPY+
|2.9K
|USDCAD+
|1.9K
|EURAUD+
|1K
|USDJPY+
|3.5K
|NZDCAD+
|1.4K
|AUDJPY+
|-5.9K
|NZDJPY+
|177
|GBPCHF+
|2.2K
|USDCHF+
|144
|AUDNZD+
|493
|AUDUSD+
|849
|EURCHF+
|201
|AUDCAD+
|29
|CADCHF+
|18
|NZDCHF+
|59
|AUDCHF+
|12
|EURGBP+
|593
|NZDUSD+
|8
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|3.3K
|GBPNZD+
|13K
|GBPJPY+
|12K
|EURNZD+
|5.7K
|CADJPY+
|1.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPCAD+
|4.7K
|CHFJPY+
|357
|EURJPY+
|8.8K
|USDCAD+
|772
|EURAUD+
|5.1K
|USDJPY+
|6.2K
|NZDCAD+
|2.9K
|AUDJPY+
|-6.5K
|NZDJPY+
|534
|GBPCHF+
|1.2K
|USDCHF+
|1.5K
|AUDNZD+
|1.9K
|AUDUSD+
|929
|EURCHF+
|212
|AUDCAD+
|135
|CADCHF+
|-180
|NZDCHF+
|141
|AUDCHF+
|143
|EURGBP+
|438
|NZDUSD+
|-1.1K
|HK50ft.r
|10K
|HK50.r
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10 689.28 HKD
Худший трейд: -17 445 HKD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +8 698.24 HKD
Макс. убыток в серии: -22 559.07 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|3.92 × 12
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2 230%
11
154K
USD
USD
206K
HKD
HKD
131
99%
798
67%
36%
2.49
373.21
HKD
HKD
98%
1:500