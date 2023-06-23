SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / FF34 King EatFast28 Copy Real
King Yiu Fung

FF34 King EatFast28 Copy Real

King Yiu Fung
0 reviews
Reliability
131 weeks
11 / 154K USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 2 230%
VantageInternational-Live 9
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
798
Profit Trades:
535 (67.04%)
Loss Trades:
263 (32.96%)
Best trade:
10 689.28 HKD
Worst trade:
-17 445.31 HKD
Gross Profit:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
Gross Loss:
-199 401.09 HKD (80 687 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (8 698.24 HKD)
Maximal consecutive profit:
22 530.13 HKD (8)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
35.75%
Max deposit load:
119.66%
Latest trade:
6 hours ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
6.61
Long Trades:
399 (50.00%)
Short Trades:
399 (50.00%)
Profit Factor:
2.49
Expected Payoff:
373.21 HKD
Average Profit:
929.38 HKD
Average Loss:
-758.18 HKD
Maximum consecutive losses:
10 (-22 559.07 HKD)
Maximal consecutive loss:
-45 076.68 HKD (4)
Monthly growth:
12.55%
Annual Forecast:
152.23%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 HKD
Maximal:
45 076.68 HKD (25.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
98.35% (45 076.68 HKD)
By Equity:
91.37% (41 829.71 HKD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPAUD+ 80
GBPUSD+ 79
EURUSD+ 67
GBPNZD+ 60
GBPJPY+ 53
EURNZD+ 51
CADJPY+ 41
EURCAD+ 38
GBPCAD+ 37
CHFJPY+ 35
EURJPY+ 35
USDCAD+ 31
EURAUD+ 29
USDJPY+ 28
NZDCAD+ 24
AUDJPY+ 19
NZDJPY+ 17
GBPCHF+ 14
USDCHF+ 13
AUDNZD+ 13
AUDUSD+ 10
EURCHF+ 5
AUDCAD+ 5
CADCHF+ 3
NZDCHF+ 3
AUDCHF+ 2
EURGBP+ 2
NZDUSD+ 2
HK50ft.r 1
HK50.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.6K
EURUSD+ 2.9K
GBPNZD+ 4.1K
GBPJPY+ 3.7K
EURNZD+ 1.9K
CADJPY+ 640
EURCAD+ 1.7K
GBPCAD+ 1.9K
CHFJPY+ 1.4K
EURJPY+ 2.9K
USDCAD+ 1.9K
EURAUD+ 1K
USDJPY+ 3.5K
NZDCAD+ 1.4K
AUDJPY+ -5.9K
NZDJPY+ 177
GBPCHF+ 2.2K
USDCHF+ 144
AUDNZD+ 493
AUDUSD+ 849
EURCHF+ 201
AUDCAD+ 29
CADCHF+ 18
NZDCHF+ 59
AUDCHF+ 12
EURGBP+ 593
NZDUSD+ 8
HK50ft.r 1
HK50.r 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.8K
EURUSD+ 3.3K
GBPNZD+ 13K
GBPJPY+ 12K
EURNZD+ 5.7K
CADJPY+ 1.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPCAD+ 4.7K
CHFJPY+ 357
EURJPY+ 8.8K
USDCAD+ 772
EURAUD+ 5.1K
USDJPY+ 6.2K
NZDCAD+ 2.9K
AUDJPY+ -6.5K
NZDJPY+ 534
GBPCHF+ 1.2K
USDCHF+ 1.5K
AUDNZD+ 1.9K
AUDUSD+ 929
EURCHF+ 212
AUDCAD+ 135
CADCHF+ -180
NZDCHF+ 141
AUDCHF+ 143
EURGBP+ 438
NZDUSD+ -1.1K
HK50ft.r 10K
HK50.r 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +10 689.28 HKD
Worst trade: -17 445 HKD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +8 698.24 HKD
Maximal consecutive loss: -22 559.07 HKD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 9" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
3.92 × 12
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.10.03 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
FF34 King EatFast28 Copy Real
30 USD per month
2 230%
11
154K
USD
206K
HKD
131
99%
798
67%
36%
2.49
373.21
HKD
98%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.