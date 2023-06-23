- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
798
Profit Trades:
535 (67.04%)
Loss Trades:
263 (32.96%)
Best trade:
10 689.28 HKD
Worst trade:
-17 445.31 HKD
Gross Profit:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
Gross Loss:
-199 401.09 HKD (80 687 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (8 698.24 HKD)
Maximal consecutive profit:
22 530.13 HKD (8)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
35.75%
Max deposit load:
119.66%
Latest trade:
6 hours ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
6.61
Long Trades:
399 (50.00%)
Short Trades:
399 (50.00%)
Profit Factor:
2.49
Expected Payoff:
373.21 HKD
Average Profit:
929.38 HKD
Average Loss:
-758.18 HKD
Maximum consecutive losses:
10 (-22 559.07 HKD)
Maximal consecutive loss:
-45 076.68 HKD (4)
Monthly growth:
12.55%
Annual Forecast:
152.23%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 HKD
Maximal:
45 076.68 HKD (25.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
98.35% (45 076.68 HKD)
By Equity:
91.37% (41 829.71 HKD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|80
|GBPUSD+
|79
|EURUSD+
|67
|GBPNZD+
|60
|GBPJPY+
|53
|EURNZD+
|51
|CADJPY+
|41
|EURCAD+
|38
|GBPCAD+
|37
|CHFJPY+
|35
|EURJPY+
|35
|USDCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|USDJPY+
|28
|NZDCAD+
|24
|AUDJPY+
|19
|NZDJPY+
|17
|GBPCHF+
|14
|USDCHF+
|13
|AUDNZD+
|13
|AUDUSD+
|10
|EURCHF+
|5
|AUDCAD+
|5
|CADCHF+
|3
|NZDCHF+
|3
|AUDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|NZDUSD+
|2
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.6K
|EURUSD+
|2.9K
|GBPNZD+
|4.1K
|GBPJPY+
|3.7K
|EURNZD+
|1.9K
|CADJPY+
|640
|EURCAD+
|1.7K
|GBPCAD+
|1.9K
|CHFJPY+
|1.4K
|EURJPY+
|2.9K
|USDCAD+
|1.9K
|EURAUD+
|1K
|USDJPY+
|3.5K
|NZDCAD+
|1.4K
|AUDJPY+
|-5.9K
|NZDJPY+
|177
|GBPCHF+
|2.2K
|USDCHF+
|144
|AUDNZD+
|493
|AUDUSD+
|849
|EURCHF+
|201
|AUDCAD+
|29
|CADCHF+
|18
|NZDCHF+
|59
|AUDCHF+
|12
|EURGBP+
|593
|NZDUSD+
|8
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|3.3K
|GBPNZD+
|13K
|GBPJPY+
|12K
|EURNZD+
|5.7K
|CADJPY+
|1.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPCAD+
|4.7K
|CHFJPY+
|357
|EURJPY+
|8.8K
|USDCAD+
|772
|EURAUD+
|5.1K
|USDJPY+
|6.2K
|NZDCAD+
|2.9K
|AUDJPY+
|-6.5K
|NZDJPY+
|534
|GBPCHF+
|1.2K
|USDCHF+
|1.5K
|AUDNZD+
|1.9K
|AUDUSD+
|929
|EURCHF+
|212
|AUDCAD+
|135
|CADCHF+
|-180
|NZDCHF+
|141
|AUDCHF+
|143
|EURGBP+
|438
|NZDUSD+
|-1.1K
|HK50ft.r
|10K
|HK50.r
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +10 689.28 HKD
Worst trade: -17 445 HKD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +8 698.24 HKD
Maximal consecutive loss: -22 559.07 HKD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 9" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
2 230%
11
154K
USD
USD
206K
HKD
HKD
131
99%
798
67%
36%
2.49
373.21
HKD
HKD
98%
1:500