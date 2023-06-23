- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
798
Transacciones Rentables:
535 (67.04%)
Transacciones Irrentables:
263 (32.96%)
Mejor transacción:
10 689.28 HKD
Peor transacción:
-17 445.31 HKD
Beneficio Bruto:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
Pérdidas Brutas:
-199 401.09 HKD (80 687 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (8 698.24 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
22 530.13 HKD (8)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
35.75%
Carga máxima del depósito:
119.66%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.61
Transacciones Largas:
399 (50.00%)
Transacciones Cortas:
399 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.49
Beneficio Esperado:
373.21 HKD
Beneficio medio:
929.38 HKD
Pérdidas medias:
-758.18 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-22 559.07 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45 076.68 HKD (4)
Crecimiento al mes:
12.00%
Pronóstico anual:
145.64%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 HKD
Máxima:
45 076.68 HKD (25.51%)
Reducción relativa:
De balance:
98.35% (45 076.68 HKD)
De fondos:
91.37% (41 829.71 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|80
|GBPUSD+
|79
|EURUSD+
|67
|GBPNZD+
|60
|GBPJPY+
|53
|EURNZD+
|51
|CADJPY+
|41
|EURCAD+
|38
|GBPCAD+
|37
|CHFJPY+
|35
|EURJPY+
|35
|USDCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|USDJPY+
|28
|NZDCAD+
|24
|AUDJPY+
|19
|NZDJPY+
|17
|GBPCHF+
|14
|USDCHF+
|13
|AUDNZD+
|13
|AUDUSD+
|10
|EURCHF+
|5
|AUDCAD+
|5
|CADCHF+
|3
|NZDCHF+
|3
|AUDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|NZDUSD+
|2
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.6K
|EURUSD+
|2.9K
|GBPNZD+
|4.1K
|GBPJPY+
|3.7K
|EURNZD+
|1.9K
|CADJPY+
|640
|EURCAD+
|1.7K
|GBPCAD+
|1.9K
|CHFJPY+
|1.4K
|EURJPY+
|2.9K
|USDCAD+
|1.9K
|EURAUD+
|1K
|USDJPY+
|3.5K
|NZDCAD+
|1.4K
|AUDJPY+
|-5.9K
|NZDJPY+
|177
|GBPCHF+
|2.2K
|USDCHF+
|144
|AUDNZD+
|493
|AUDUSD+
|849
|EURCHF+
|201
|AUDCAD+
|29
|CADCHF+
|18
|NZDCHF+
|59
|AUDCHF+
|12
|EURGBP+
|593
|NZDUSD+
|8
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|3.3K
|GBPNZD+
|13K
|GBPJPY+
|12K
|EURNZD+
|5.7K
|CADJPY+
|1.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPCAD+
|4.7K
|CHFJPY+
|357
|EURJPY+
|8.8K
|USDCAD+
|772
|EURAUD+
|5.1K
|USDJPY+
|6.2K
|NZDCAD+
|2.9K
|AUDJPY+
|-6.5K
|NZDJPY+
|534
|GBPCHF+
|1.2K
|USDCHF+
|1.5K
|AUDNZD+
|1.9K
|AUDUSD+
|929
|EURCHF+
|212
|AUDCAD+
|135
|CADCHF+
|-180
|NZDCHF+
|141
|AUDCHF+
|143
|EURGBP+
|438
|NZDUSD+
|-1.1K
|HK50ft.r
|10K
|HK50.r
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10 689.28 HKD
Peor transacción: -17 445 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +8 698.24 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -22 559.07 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|3.92 × 12
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2 230%
11
154K
USD
USD
206K
HKD
HKD
131
99%
798
67%
36%
2.49
373.21
HKD
HKD
98%
1:500