- 자본
- 축소
트레이드:
812
이익 거래:
545 (67.11%)
손실 거래:
267 (32.88%)
최고의 거래:
10 689.28 HKD
최악의 거래:
-17 445.31 HKD
총 수익:
526 052.52 HKD (175 883 pips)
총 손실:
-209 587.88 HKD (81 593 pips)
연속 최대 이익:
13 (8 698.24 HKD)
연속 최대 이익:
25 390.84 HKD (7)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
36.81%
최대 입금량:
119.66%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
7.02
롱(주식매수):
412 (50.74%)
숏(주식차입매도):
400 (49.26%)
수익 요인:
2.51
기대수익:
389.73 HKD
평균 이익:
965.23 HKD
평균 손실:
-784.97 HKD
연속 최대 손실:
10 (-22 559.07 HKD)
연속 최대 손실:
-45 076.68 HKD (4)
월별 성장률:
23.94%
연간 예측:
290.43%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 HKD
최대한의:
45 076.68 HKD (25.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.35% (45 076.68 HKD)
자본금별:
91.37% (41 829.71 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|82
|GBPAUD+
|81
|EURUSD+
|69
|GBPNZD+
|61
|GBPJPY+
|53
|EURNZD+
|52
|CADJPY+
|41
|EURCAD+
|38
|USDCAD+
|37
|GBPCAD+
|37
|CHFJPY+
|35
|EURJPY+
|35
|EURAUD+
|29
|USDJPY+
|28
|NZDCAD+
|24
|AUDJPY+
|19
|NZDJPY+
|17
|GBPCHF+
|14
|USDCHF+
|13
|AUDNZD+
|13
|AUDUSD+
|10
|EURCHF+
|5
|AUDCAD+
|5
|CADCHF+
|3
|NZDCHF+
|3
|AUDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|NZDUSD+
|2
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|4.3K
|GBPAUD+
|4.9K
|EURUSD+
|3.3K
|GBPNZD+
|4.2K
|GBPJPY+
|3.7K
|EURNZD+
|2K
|CADJPY+
|640
|EURCAD+
|1.7K
|USDCAD+
|4.9K
|GBPCAD+
|1.9K
|CHFJPY+
|1.4K
|EURJPY+
|2.9K
|EURAUD+
|1K
|USDJPY+
|3.5K
|NZDCAD+
|1.4K
|AUDJPY+
|-5.9K
|NZDJPY+
|177
|GBPCHF+
|2.2K
|USDCHF+
|144
|AUDNZD+
|493
|AUDUSD+
|849
|EURCHF+
|201
|AUDCAD+
|29
|CADCHF+
|18
|NZDCHF+
|59
|AUDCHF+
|12
|EURGBP+
|593
|NZDUSD+
|8
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|4.9K
|GBPAUD+
|5.2K
|EURUSD+
|3.6K
|GBPNZD+
|14K
|GBPJPY+
|12K
|EURNZD+
|6.2K
|CADJPY+
|1.5K
|EURCAD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.1K
|GBPCAD+
|4.7K
|CHFJPY+
|357
|EURJPY+
|8.8K
|EURAUD+
|5.1K
|USDJPY+
|6.2K
|NZDCAD+
|2.9K
|AUDJPY+
|-6.5K
|NZDJPY+
|534
|GBPCHF+
|1.2K
|USDCHF+
|1.5K
|AUDNZD+
|1.9K
|AUDUSD+
|929
|EURCHF+
|212
|AUDCAD+
|135
|CADCHF+
|-180
|NZDCHF+
|141
|AUDCHF+
|143
|EURGBP+
|438
|NZDUSD+
|-1.1K
|HK50ft.r
|10K
|HK50.r
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10 689.28 HKD
최악의 거래: -17 445 HKD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +8 698.24 HKD
연속 최대 손실: -22 559.07 HKD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2 440%
11
163K
USD
USD
226K
HKD
HKD
133
99%
812
67%
37%
2.50
389.73
HKD
HKD
98%
1:500