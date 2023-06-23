- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
798
盈利交易:
535 (67.04%)
亏损交易:
263 (32.96%)
最好交易:
10 689.28 HKD
最差交易:
-17 445.31 HKD
毛利:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
毛利亏损:
-199 401.09 HKD (80 687 pips)
最大连续赢利:
13 (8 698.24 HKD)
最大连续盈利:
22 530.13 HKD (8)
夏普比率:
0.19
交易活动:
35.75%
最大入金加载:
119.66%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.61
长期交易:
399 (50.00%)
短期交易:
399 (50.00%)
利润因子:
2.49
预期回报:
373.21 HKD
平均利润:
929.38 HKD
平均损失:
-758.18 HKD
最大连续失误:
10 (-22 559.07 HKD)
最大连续亏损:
-45 076.68 HKD (4)
每月增长:
11.53%
年度预测:
139.86%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 HKD
最大值:
45 076.68 HKD (25.51%)
相对跌幅:
结余:
98.35% (45 076.68 HKD)
净值:
91.37% (41 829.71 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|80
|GBPUSD+
|79
|EURUSD+
|67
|GBPNZD+
|60
|GBPJPY+
|53
|EURNZD+
|51
|CADJPY+
|41
|EURCAD+
|38
|GBPCAD+
|37
|CHFJPY+
|35
|EURJPY+
|35
|USDCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|USDJPY+
|28
|NZDCAD+
|24
|AUDJPY+
|19
|NZDJPY+
|17
|GBPCHF+
|14
|USDCHF+
|13
|AUDNZD+
|13
|AUDUSD+
|10
|EURCHF+
|5
|AUDCAD+
|5
|CADCHF+
|3
|NZDCHF+
|3
|AUDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|NZDUSD+
|2
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.6K
|EURUSD+
|2.9K
|GBPNZD+
|4.1K
|GBPJPY+
|3.7K
|EURNZD+
|1.9K
|CADJPY+
|640
|EURCAD+
|1.7K
|GBPCAD+
|1.9K
|CHFJPY+
|1.4K
|EURJPY+
|2.9K
|USDCAD+
|1.9K
|EURAUD+
|1K
|USDJPY+
|3.5K
|NZDCAD+
|1.4K
|AUDJPY+
|-5.9K
|NZDJPY+
|177
|GBPCHF+
|2.2K
|USDCHF+
|144
|AUDNZD+
|493
|AUDUSD+
|849
|EURCHF+
|201
|AUDCAD+
|29
|CADCHF+
|18
|NZDCHF+
|59
|AUDCHF+
|12
|EURGBP+
|593
|NZDUSD+
|8
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|3.3K
|GBPNZD+
|13K
|GBPJPY+
|12K
|EURNZD+
|5.7K
|CADJPY+
|1.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPCAD+
|4.7K
|CHFJPY+
|357
|EURJPY+
|8.8K
|USDCAD+
|772
|EURAUD+
|5.1K
|USDJPY+
|6.2K
|NZDCAD+
|2.9K
|AUDJPY+
|-6.5K
|NZDJPY+
|534
|GBPCHF+
|1.2K
|USDCHF+
|1.5K
|AUDNZD+
|1.9K
|AUDUSD+
|929
|EURCHF+
|212
|AUDCAD+
|135
|CADCHF+
|-180
|NZDCHF+
|141
|AUDCHF+
|143
|EURGBP+
|438
|NZDUSD+
|-1.1K
|HK50ft.r
|10K
|HK50.r
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10 689.28 HKD
最差交易: -17 445 HKD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +8 698.24 HKD
最大连续亏损: -22 559.07 HKD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2 230%
11
154K
USD
USD
206K
HKD
HKD
131
99%
798
67%
36%
2.49
373.21
HKD
HKD
98%
1:500