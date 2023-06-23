信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FF34 King EatFast28 Copy Real
King Yiu Fung

FF34 King EatFast28 Copy Real

King Yiu Fung
0条评论
可靠性
131
11 / 154K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 2 230%
VantageInternational-Live 9
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
798
盈利交易:
535 (67.04%)
亏损交易:
263 (32.96%)
最好交易:
10 689.28 HKD
最差交易:
-17 445.31 HKD
毛利:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
毛利亏损:
-199 401.09 HKD (80 687 pips)
最大连续赢利:
13 (8 698.24 HKD)
最大连续盈利:
22 530.13 HKD (8)
夏普比率:
0.19
交易活动:
35.75%
最大入金加载:
119.66%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.61
长期交易:
399 (50.00%)
短期交易:
399 (50.00%)
利润因子:
2.49
预期回报:
373.21 HKD
平均利润:
929.38 HKD
平均损失:
-758.18 HKD
最大连续失误:
10 (-22 559.07 HKD)
最大连续亏损:
-45 076.68 HKD (4)
每月增长:
11.53%
年度预测:
139.86%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 HKD
最大值:
45 076.68 HKD (25.51%)
相对跌幅:
结余:
98.35% (45 076.68 HKD)
净值:
91.37% (41 829.71 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD+ 80
GBPUSD+ 79
EURUSD+ 67
GBPNZD+ 60
GBPJPY+ 53
EURNZD+ 51
CADJPY+ 41
EURCAD+ 38
GBPCAD+ 37
CHFJPY+ 35
EURJPY+ 35
USDCAD+ 31
EURAUD+ 29
USDJPY+ 28
NZDCAD+ 24
AUDJPY+ 19
NZDJPY+ 17
GBPCHF+ 14
USDCHF+ 13
AUDNZD+ 13
AUDUSD+ 10
EURCHF+ 5
AUDCAD+ 5
CADCHF+ 3
NZDCHF+ 3
AUDCHF+ 2
EURGBP+ 2
NZDUSD+ 2
HK50ft.r 1
HK50.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.6K
EURUSD+ 2.9K
GBPNZD+ 4.1K
GBPJPY+ 3.7K
EURNZD+ 1.9K
CADJPY+ 640
EURCAD+ 1.7K
GBPCAD+ 1.9K
CHFJPY+ 1.4K
EURJPY+ 2.9K
USDCAD+ 1.9K
EURAUD+ 1K
USDJPY+ 3.5K
NZDCAD+ 1.4K
AUDJPY+ -5.9K
NZDJPY+ 177
GBPCHF+ 2.2K
USDCHF+ 144
AUDNZD+ 493
AUDUSD+ 849
EURCHF+ 201
AUDCAD+ 29
CADCHF+ 18
NZDCHF+ 59
AUDCHF+ 12
EURGBP+ 593
NZDUSD+ 8
HK50ft.r 1
HK50.r 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.8K
EURUSD+ 3.3K
GBPNZD+ 13K
GBPJPY+ 12K
EURNZD+ 5.7K
CADJPY+ 1.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPCAD+ 4.7K
CHFJPY+ 357
EURJPY+ 8.8K
USDCAD+ 772
EURAUD+ 5.1K
USDJPY+ 6.2K
NZDCAD+ 2.9K
AUDJPY+ -6.5K
NZDJPY+ 534
GBPCHF+ 1.2K
USDCHF+ 1.5K
AUDNZD+ 1.9K
AUDUSD+ 929
EURCHF+ 212
AUDCAD+ 135
CADCHF+ -180
NZDCHF+ 141
AUDCHF+ 143
EURGBP+ 438
NZDUSD+ -1.1K
HK50ft.r 10K
HK50.r 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10 689.28 HKD
最差交易: -17 445 HKD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +8 698.24 HKD
最大连续亏损: -22 559.07 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
3.92 × 12
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.10.03 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FF34 King EatFast28 Copy Real
每月30 USD
2 230%
11
154K
USD
206K
HKD
131
99%
798
67%
36%
2.49
373.21
HKD
98%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载