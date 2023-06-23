SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FF34 King EatFast28 Copy Real
King Yiu Fung

FF34 King EatFast28 Copy Real

King Yiu Fung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
132 Wochen
11 / 153K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 2 210%
VantageInternational-Live 9
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
799
Gewinntrades:
535 (66.95%)
Verlusttrades:
264 (33.04%)
Bester Trade:
10 689.28 HKD
Schlechtester Trade:
-17 445.31 HKD
Bruttoprofit:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
Bruttoverlust:
-201 112.92 HKD (80 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (8 698.24 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22 530.13 HKD (8)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
35.75%
Max deposit load:
119.66%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.57
Long-Positionen:
400 (50.06%)
Short-Positionen:
399 (49.94%)
Profit-Faktor:
2.47
Mathematische Gewinnerwartung:
370.60 HKD
Durchschnittlicher Profit:
929.38 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-761.79 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-22 559.07 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45 076.68 HKD (4)
Wachstum pro Monat :
11.52%
Jahresprognose:
139.75%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 HKD
Maximaler:
45 076.68 HKD (25.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.35% (45 076.68 HKD)
Kapital:
91.37% (41 829.71 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD+ 80
GBPUSD+ 80
EURUSD+ 67
GBPNZD+ 60
GBPJPY+ 53
EURNZD+ 51
CADJPY+ 41
EURCAD+ 38
GBPCAD+ 37
CHFJPY+ 35
EURJPY+ 35
USDCAD+ 31
EURAUD+ 29
USDJPY+ 28
NZDCAD+ 24
AUDJPY+ 19
NZDJPY+ 17
GBPCHF+ 14
USDCHF+ 13
AUDNZD+ 13
AUDUSD+ 10
EURCHF+ 5
AUDCAD+ 5
CADCHF+ 3
NZDCHF+ 3
AUDCHF+ 2
EURGBP+ 2
NZDUSD+ 2
HK50ft.r 1
HK50.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.4K
EURUSD+ 2.9K
GBPNZD+ 4.1K
GBPJPY+ 3.7K
EURNZD+ 1.9K
CADJPY+ 640
EURCAD+ 1.7K
GBPCAD+ 1.9K
CHFJPY+ 1.4K
EURJPY+ 2.9K
USDCAD+ 1.9K
EURAUD+ 1K
USDJPY+ 3.5K
NZDCAD+ 1.4K
AUDJPY+ -5.9K
NZDJPY+ 177
GBPCHF+ 2.2K
USDCHF+ 144
AUDNZD+ 493
AUDUSD+ 849
EURCHF+ 201
AUDCAD+ 29
CADCHF+ 18
NZDCHF+ 59
AUDCHF+ 12
EURGBP+ 593
NZDUSD+ 8
HK50ft.r 1
HK50.r 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD+ 4.8K
GBPUSD+ 5.6K
EURUSD+ 3.3K
GBPNZD+ 13K
GBPJPY+ 12K
EURNZD+ 5.7K
CADJPY+ 1.5K
EURCAD+ 5.6K
GBPCAD+ 4.7K
CHFJPY+ 357
EURJPY+ 8.8K
USDCAD+ 772
EURAUD+ 5.1K
USDJPY+ 6.2K
NZDCAD+ 2.9K
AUDJPY+ -6.5K
NZDJPY+ 534
GBPCHF+ 1.2K
USDCHF+ 1.5K
AUDNZD+ 1.9K
AUDUSD+ 929
EURCHF+ 212
AUDCAD+ 135
CADCHF+ -180
NZDCHF+ 141
AUDCHF+ 143
EURGBP+ 438
NZDUSD+ -1.1K
HK50ft.r 10K
HK50.r 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10 689.28 HKD
Schlechtester Trade: -17 445 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8 698.24 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22 559.07 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
3.92 × 12
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.10.03 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FF34 King EatFast28 Copy Real
30 USD pro Monat
2 210%
11
153K
USD
205K
HKD
132
99%
799
66%
36%
2.47
370.60
HKD
98%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.