- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
799
Gewinntrades:
535 (66.95%)
Verlusttrades:
264 (33.04%)
Bester Trade:
10 689.28 HKD
Schlechtester Trade:
-17 445.31 HKD
Bruttoprofit:
497 219.50 HKD (170 841 pips)
Bruttoverlust:
-201 112.92 HKD (80 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (8 698.24 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22 530.13 HKD (8)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
35.75%
Max deposit load:
119.66%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.57
Long-Positionen:
400 (50.06%)
Short-Positionen:
399 (49.94%)
Profit-Faktor:
2.47
Mathematische Gewinnerwartung:
370.60 HKD
Durchschnittlicher Profit:
929.38 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-761.79 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-22 559.07 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45 076.68 HKD (4)
Wachstum pro Monat :
11.52%
Jahresprognose:
139.75%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 HKD
Maximaler:
45 076.68 HKD (25.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.35% (45 076.68 HKD)
Kapital:
91.37% (41 829.71 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|80
|GBPUSD+
|80
|EURUSD+
|67
|GBPNZD+
|60
|GBPJPY+
|53
|EURNZD+
|51
|CADJPY+
|41
|EURCAD+
|38
|GBPCAD+
|37
|CHFJPY+
|35
|EURJPY+
|35
|USDCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|USDJPY+
|28
|NZDCAD+
|24
|AUDJPY+
|19
|NZDJPY+
|17
|GBPCHF+
|14
|USDCHF+
|13
|AUDNZD+
|13
|AUDUSD+
|10
|EURCHF+
|5
|AUDCAD+
|5
|CADCHF+
|3
|NZDCHF+
|3
|AUDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|NZDUSD+
|2
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.4K
|EURUSD+
|2.9K
|GBPNZD+
|4.1K
|GBPJPY+
|3.7K
|EURNZD+
|1.9K
|CADJPY+
|640
|EURCAD+
|1.7K
|GBPCAD+
|1.9K
|CHFJPY+
|1.4K
|EURJPY+
|2.9K
|USDCAD+
|1.9K
|EURAUD+
|1K
|USDJPY+
|3.5K
|NZDCAD+
|1.4K
|AUDJPY+
|-5.9K
|NZDJPY+
|177
|GBPCHF+
|2.2K
|USDCHF+
|144
|AUDNZD+
|493
|AUDUSD+
|849
|EURCHF+
|201
|AUDCAD+
|29
|CADCHF+
|18
|NZDCHF+
|59
|AUDCHF+
|12
|EURGBP+
|593
|NZDUSD+
|8
|HK50ft.r
|1
|HK50.r
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD+
|4.8K
|GBPUSD+
|5.6K
|EURUSD+
|3.3K
|GBPNZD+
|13K
|GBPJPY+
|12K
|EURNZD+
|5.7K
|CADJPY+
|1.5K
|EURCAD+
|5.6K
|GBPCAD+
|4.7K
|CHFJPY+
|357
|EURJPY+
|8.8K
|USDCAD+
|772
|EURAUD+
|5.1K
|USDJPY+
|6.2K
|NZDCAD+
|2.9K
|AUDJPY+
|-6.5K
|NZDJPY+
|534
|GBPCHF+
|1.2K
|USDCHF+
|1.5K
|AUDNZD+
|1.9K
|AUDUSD+
|929
|EURCHF+
|212
|AUDCAD+
|135
|CADCHF+
|-180
|NZDCHF+
|141
|AUDCHF+
|143
|EURGBP+
|438
|NZDUSD+
|-1.1K
|HK50ft.r
|10K
|HK50.r
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10 689.28 HKD
Schlechtester Trade: -17 445 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8 698.24 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22 559.07 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|3.92 × 12
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
