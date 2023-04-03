シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GTS Final
Rizki Novrinurdi

GTS Final

Rizki Novrinurdi
レビュー0件
92週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -42%
Exness-Real4
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
536
利益トレード:
224 (41.79%)
損失トレード:
312 (58.21%)
ベストトレード:
50.35 USD
最悪のトレード:
-30.02 USD
総利益:
1 713.77 USD (147 071 pips)
総損失:
-2 256.05 USD (270 452 pips)
最大連続の勝ち:
16 (211.93 USD)
最大連続利益:
211.93 USD (16)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
43.45%
最大入金額:
31.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.73
長いトレード:
281 (52.43%)
短いトレード:
255 (47.57%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-1.01 USD
平均利益:
7.65 USD
平均損失:
-7.23 USD
最大連続の負け:
23 (-216.33 USD)
最大連続損失:
-216.33 USD (23)
月間成長:
-1.14%
年間予想:
-13.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
679.76 USD
最大の:
747.49 USD (55.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.32% (747.49 USD)
エクイティによる:
11.36% (67.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 117
USDJPY 91
EURUSD 68
USDCAD 62
USOIL 59
USDCHF 38
AUDUSD 34
XAUUSD 24
AUDJPY 16
GBPJPY 12
NZDUSD 8
EURJPY 3
EURGBP 3
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -156
USDJPY -34
EURUSD -36
USDCAD 46
USOIL -147
USDCHF 66
AUDUSD -51
XAUUSD -65
AUDJPY -67
GBPJPY -74
NZDUSD -46
EURJPY 39
EURGBP -11
EURCAD -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -6.6K
USDJPY -6.8K
EURUSD -4.9K
USDCAD -1.1K
USOIL -11K
USDCHF 618
AUDUSD -1.9K
XAUUSD -84K
AUDJPY -2.5K
GBPJPY -8.9K
NZDUSD -1.7K
EURJPY 5.8K
EURGBP -423
EURCAD -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.35 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +211.93 USD
最大連続損失: -216.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

IKOfx-Main
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 11
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
IronFX-Real13
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
ADSS-Live
0.00 × 1
GAINSY-Real
0.00 × 2
ForexInn-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.21 × 29
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 93493
Exness-Real
0.39 × 43124
FxPro.com-Real05
0.43 × 14
RubixFX-Live
0.43 × 21
Activtrades-2
0.44 × 101
Believe it or not..

This one Account has been through with multiple strategies, yet, it still haven't Margin Called Yet..

Counting into two years (or more) because there was lost data due to unwanted Archive..

But, my point is..

Even I'm still struggle to make this account grow to 100% profit, I'm pretty optimistic this account will not go broke..

With my current strategy and also my Risk Management.. I will strive to get it to the 100% growth in the time forward..

Wish me Luck..

レビューなし
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 15:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
