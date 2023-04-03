SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GTS Final
Rizki Novrinurdi

GTS Final

Rizki Novrinurdi
0 avis
79 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -49%
Exness-Real4
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
458
Bénéfice trades:
188 (41.04%)
Perte trades:
270 (58.95%)
Meilleure transaction:
50.35 USD
Pire transaction:
-30.02 USD
Bénéfice brut:
1 331.28 USD (134 505 pips)
Perte brute:
-1 964.71 USD (259 248 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (211.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
211.93 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
44.45%
Charge de dépôt maximale:
31.89%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.85
Longs trades:
246 (53.71%)
Courts trades:
212 (46.29%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-1.38 USD
Bénéfice moyen:
7.08 USD
Perte moyenne:
-7.28 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-216.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-216.33 USD (23)
Croissance mensuelle:
4.92%
Prévision annuelle:
59.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
679.76 USD
Maximal:
747.49 USD (55.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.32% (747.49 USD)
Par fonds propres:
11.36% (67.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 95
USDJPY 75
EURUSD 63
USDCAD 54
USOIL 51
USDCHF 31
AUDUSD 28
XAUUSD 24
GBPJPY 12
AUDJPY 10
NZDUSD 8
EURJPY 3
EURGBP 3
EURCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -149
USDJPY -23
EURUSD -42
USDCAD -29
USOIL -149
USDCHF 21
AUDUSD -76
XAUUSD -65
GBPJPY -74
AUDJPY -25
NZDUSD -46
EURJPY 39
EURGBP -11
EURCAD -4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -6.1K
USDJPY -6.5K
EURUSD -4.9K
USDCAD -3.6K
USOIL -12K
USDCHF 48
AUDUSD -2.2K
XAUUSD -84K
GBPJPY -8.9K
AUDJPY -602
NZDUSD -1.7K
EURJPY 5.8K
EURGBP -423
EURCAD -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.35 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +211.93 USD
Perte consécutive maximale: -216.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IKOfx-Main
0.00 × 4
IronFX-Real13
0.00 × 1
ADSS-Live
0.00 × 1
GAINSY-Real
0.00 × 2
ForexInn-Real
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 11
TitanFX-01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
FXOpen-Real1
0.00 × 2
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.21 × 29
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 93493
Exness-Real
0.39 × 43103
RubixFX-Live
0.43 × 21
FxPro.com-Real05
0.43 × 14
Activtrades-2
0.44 × 101
133 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

So what with struggling ?
Keep learning til i crack the code..

Aucun avis
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 15:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GTS Final
30 USD par mois
-49%
0
0
USD
650
USD
79
0%
458
41%
44%
0.67
-1.38
USD
55%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.