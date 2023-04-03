SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GTS Final
Rizki Novrinurdi

GTS Final

Rizki Novrinurdi
0 inceleme
79 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -49%
Exness-Real4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
458
Kârla kapanan işlemler:
188 (41.04%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (58.95%)
En iyi işlem:
50.35 USD
En kötü işlem:
-30.02 USD
Brüt kâr:
1 331.28 USD (134 505 pips)
Brüt zarar:
-1 964.71 USD (259 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (211.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.93 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
44.45%
Maks. mevduat yükü:
31.89%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
246 (53.71%)
Satış işlemleri:
212 (46.29%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-1.38 USD
Ortalama kâr:
7.08 USD
Ortalama zarar:
-7.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-216.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.33 USD (23)
Aylık büyüme:
4.92%
Yıllık tahmin:
59.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
679.76 USD
Maksimum:
747.49 USD (55.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.32% (747.49 USD)
Varlığa göre:
11.36% (67.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 95
USDJPY 75
EURUSD 63
USDCAD 54
USOIL 51
USDCHF 31
AUDUSD 28
XAUUSD 24
GBPJPY 12
AUDJPY 10
NZDUSD 8
EURJPY 3
EURGBP 3
EURCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -149
USDJPY -23
EURUSD -42
USDCAD -29
USOIL -149
USDCHF 21
AUDUSD -76
XAUUSD -65
GBPJPY -74
AUDJPY -25
NZDUSD -46
EURJPY 39
EURGBP -11
EURCAD -4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -6.1K
USDJPY -6.5K
EURUSD -4.9K
USDCAD -3.6K
USOIL -12K
USDCHF 48
AUDUSD -2.2K
XAUUSD -84K
GBPJPY -8.9K
AUDJPY -602
NZDUSD -1.7K
EURJPY 5.8K
EURGBP -423
EURCAD -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.35 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +211.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IKOfx-Main
0.00 × 4
IronFX-Real13
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
ADSS-Live
0.00 × 1
GAINSY-Real
0.00 × 2
ForexInn-Real
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 11
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarkets-Live
0.00 × 2
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.21 × 29
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 93493
Exness-Real
0.39 × 43103
RubixFX-Live
0.43 × 21
FxPro.com-Real05
0.43 × 14
Activtrades-2
0.44 × 101
133 daha fazla...
So what with struggling ?
Keep learning til i crack the code..

İnceleme yok
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 15:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
