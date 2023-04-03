- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
458
Kârla kapanan işlemler:
188 (41.04%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (58.95%)
En iyi işlem:
50.35 USD
En kötü işlem:
-30.02 USD
Brüt kâr:
1 331.28 USD (134 505 pips)
Brüt zarar:
-1 964.71 USD (259 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (211.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.93 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
44.45%
Maks. mevduat yükü:
31.89%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
246 (53.71%)
Satış işlemleri:
212 (46.29%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-1.38 USD
Ortalama kâr:
7.08 USD
Ortalama zarar:
-7.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-216.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.33 USD (23)
Aylık büyüme:
4.92%
Yıllık tahmin:
59.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
679.76 USD
Maksimum:
747.49 USD (55.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.32% (747.49 USD)
Varlığa göre:
11.36% (67.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|95
|USDJPY
|75
|EURUSD
|63
|USDCAD
|54
|USOIL
|51
|USDCHF
|31
|AUDUSD
|28
|XAUUSD
|24
|GBPJPY
|12
|AUDJPY
|10
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURCAD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-149
|USDJPY
|-23
|EURUSD
|-42
|USDCAD
|-29
|USOIL
|-149
|USDCHF
|21
|AUDUSD
|-76
|XAUUSD
|-65
|GBPJPY
|-74
|AUDJPY
|-25
|NZDUSD
|-46
|EURJPY
|39
|EURGBP
|-11
|EURCAD
|-4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-6.1K
|USDJPY
|-6.5K
|EURUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-3.6K
|USOIL
|-12K
|USDCHF
|48
|AUDUSD
|-2.2K
|XAUUSD
|-84K
|GBPJPY
|-8.9K
|AUDJPY
|-602
|NZDUSD
|-1.7K
|EURJPY
|5.8K
|EURGBP
|-423
|EURCAD
|-292
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.35 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +211.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
IKOfx-Main
|0.00 × 4
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
MFXBroker-Cent
|0.00 × 3
|
ADSS-Live
|0.00 × 1
|
GAINSY-Real
|0.00 × 2
|
ForexInn-Real
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 11
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.14 × 22
|
LatAmFX-Live Server
|0.17 × 29
|
DivenFX-Main
|0.19 × 21
|
ICMarkets-Live2
|0.21 × 29
|
MMCIS-Demo
|0.27 × 11
|
Exness-Real4
|0.34 × 93493
|
Exness-Real
|0.39 × 43103
|
RubixFX-Live
|0.43 × 21
|
FxPro.com-Real05
|0.43 × 14
|
Activtrades-2
|0.44 × 101
So what with struggling ?
Keep learning til i crack the code..
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-49%
0
0
USD
USD
650
USD
USD
79
0%
458
41%
44%
0.67
-1.38
USD
USD
55%
1:200