Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IKOfx-Main 0.00 × 4 IronFX-Real13 0.00 × 1 FXOpen-Real1 0.00 × 2 MFXBroker-Cent 0.00 × 3 ADSS-Live 0.00 × 1 GAINSY-Real 0.00 × 2 ForexInn-Real 0.00 × 1 XM.COM-Real 14 0.00 × 1 SuperForex-Real 0.00 × 11 TitanFX-01 0.00 × 2 ICMarkets-Live 0.00 × 2 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 8 ForexTrend-Trade7 0.00 × 2 Pepperstone-Edge09 0.00 × 1 FXOpenUK-ECN Live Server 0.14 × 22 LatAmFX-Live Server 0.17 × 29 DivenFX-Main 0.19 × 21 ICMarkets-Live2 0.21 × 29 MMCIS-Demo 0.27 × 11 Exness-Real4 0.34 × 93493 Exness-Real 0.39 × 43103 RubixFX-Live 0.43 × 21 FxPro.com-Real05 0.43 × 14 Activtrades-2 0.44 × 101 133 daha fazla...