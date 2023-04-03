시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GTS Final
Rizki Novrinurdi

GTS Final

Rizki Novrinurdi
0 리뷰
94
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -43%
Exness-Real4
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
545
이익 거래:
229 (42.01%)
손실 거래:
316 (57.98%)
최고의 거래:
50.35 USD
최악의 거래:
-30.02 USD
총 수익:
1 725.10 USD (147 770 pips)
총 손실:
-2 279.40 USD (271 368 pips)
연속 최대 이익:
16 (211.93 USD)
연속 최대 이익:
211.93 USD (16)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
43.45%
최대 입금량:
31.89%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
284 (52.11%)
숏(주식차입매도):
261 (47.89%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-1.02 USD
평균 이익:
7.53 USD
평균 손실:
-7.21 USD
연속 최대 손실:
23 (-216.33 USD)
연속 최대 손실:
-216.33 USD (23)
월별 성장률:
-4.25%
연간 예측:
-51.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
679.76 USD
최대한의:
747.49 USD (55.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.32% (747.49 USD)
자본금별:
11.36% (67.12 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 117
USDJPY 95
EURUSD 69
USOIL 62
USDCAD 62
USDCHF 39
AUDUSD 34
XAUUSD 24
AUDJPY 16
GBPJPY 12
NZDUSD 8
EURJPY 3
EURGBP 3
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -156
USDJPY -34
EURUSD -43
USOIL -147
USDCAD 46
USDCHF 60
AUDUSD -51
XAUUSD -65
AUDJPY -67
GBPJPY -74
NZDUSD -46
EURJPY 39
EURGBP -11
EURCAD -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD -6.6K
USDJPY -6.4K
EURUSD -5.1K
USOIL -11K
USDCAD -1.1K
USDCHF 394
AUDUSD -1.9K
XAUUSD -84K
AUDJPY -2.5K
GBPJPY -8.9K
NZDUSD -1.7K
EURJPY 5.8K
EURGBP -423
EURCAD -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +50.35 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +211.93 USD
연속 최대 손실: -216.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

IKOfx-Main
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 11
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
IronFX-Real13
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
ADSS-Live
0.00 × 1
GAINSY-Real
0.00 × 2
ForexInn-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.21 × 29
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 93493
Exness-Real
0.39 × 43124
FxPro.com-Real05
0.43 × 14
RubixFX-Live
0.43 × 21
Activtrades-2
0.44 × 101
134 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Believe it or not..

This one Account has been through with multiple strategies, yet, it still haven't Margin Called Yet..

Counting into two years (or more) because there was lost data due to unwanted Archive..

But, my point is..

Even I'm still struggle to make this account grow to 100% profit, I'm pretty optimistic this account will not go broke..

With my current strategy and also my Risk Management.. I will strive to get it to the 100% growth in the time forward..

Wish me Luck..

리뷰 없음
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 15:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GTS Final
월별 30 USD
-43%
0
0
USD
729
USD
94
0%
545
42%
43%
0.75
-1.02
USD
55%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.