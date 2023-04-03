리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

IKOfx-Main 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 8 Pepperstone-Edge09 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 2 ForexTrend-Trade7 0.00 × 2 SuperForex-Real 0.00 × 11 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 2 XM.COM-Real 14 0.00 × 1 MFXBroker-Cent 0.00 × 3 IronFX-Real13 0.00 × 1 FXOpen-Real1 0.00 × 2 ADSS-Live 0.00 × 1 GAINSY-Real 0.00 × 2 ForexInn-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live 0.00 × 2 FXOpenUK-ECN Live Server 0.14 × 22 LatAmFX-Live Server 0.17 × 29 DivenFX-Main 0.19 × 21 ICMarkets-Live2 0.21 × 29 MMCIS-Demo 0.27 × 11 Exness-Real4 0.34 × 93493 Exness-Real 0.39 × 43124 FxPro.com-Real05 0.43 × 14 RubixFX-Live 0.43 × 21 Activtrades-2 0.44 × 101 134 더...