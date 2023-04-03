- 자본
- 축소
트레이드:
545
이익 거래:
229 (42.01%)
손실 거래:
316 (57.98%)
최고의 거래:
50.35 USD
최악의 거래:
-30.02 USD
총 수익:
1 725.10 USD (147 770 pips)
총 손실:
-2 279.40 USD (271 368 pips)
연속 최대 이익:
16 (211.93 USD)
연속 최대 이익:
211.93 USD (16)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
43.45%
최대 입금량:
31.89%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
284 (52.11%)
숏(주식차입매도):
261 (47.89%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-1.02 USD
평균 이익:
7.53 USD
평균 손실:
-7.21 USD
연속 최대 손실:
23 (-216.33 USD)
연속 최대 손실:
-216.33 USD (23)
월별 성장률:
-4.25%
연간 예측:
-51.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
679.76 USD
최대한의:
747.49 USD (55.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.32% (747.49 USD)
자본금별:
11.36% (67.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|117
|USDJPY
|95
|EURUSD
|69
|USOIL
|62
|USDCAD
|62
|USDCHF
|39
|AUDUSD
|34
|XAUUSD
|24
|AUDJPY
|16
|GBPJPY
|12
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-156
|USDJPY
|-34
|EURUSD
|-43
|USOIL
|-147
|USDCAD
|46
|USDCHF
|60
|AUDUSD
|-51
|XAUUSD
|-65
|AUDJPY
|-67
|GBPJPY
|-74
|NZDUSD
|-46
|EURJPY
|39
|EURGBP
|-11
|EURCAD
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-6.6K
|USDJPY
|-6.4K
|EURUSD
|-5.1K
|USOIL
|-11K
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|394
|AUDUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|-84K
|AUDJPY
|-2.5K
|GBPJPY
|-8.9K
|NZDUSD
|-1.7K
|EURJPY
|5.8K
|EURGBP
|-423
|EURCAD
|-292
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.35 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +211.93 USD
연속 최대 손실: -216.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
IKOfx-Main
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 11
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
MFXBroker-Cent
|0.00 × 3
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
ADSS-Live
|0.00 × 1
|
GAINSY-Real
|0.00 × 2
|
ForexInn-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.14 × 22
|
LatAmFX-Live Server
|0.17 × 29
|
DivenFX-Main
|0.19 × 21
|
ICMarkets-Live2
|0.21 × 29
|
MMCIS-Demo
|0.27 × 11
|
Exness-Real4
|0.34 × 93493
|
Exness-Real
|0.39 × 43124
|
FxPro.com-Real05
|0.43 × 14
|
RubixFX-Live
|0.43 × 21
|
Activtrades-2
|0.44 × 101
Believe it or not..
This one Account has been through with multiple strategies, yet, it still haven't Margin Called Yet..
Counting into two years (or more) because there was lost data due to unwanted Archive..
But, my point is..
Even I'm still struggle to make this account grow to 100% profit, I'm pretty optimistic this account will not go broke..
With my current strategy and also my Risk Management.. I will strive to get it to the 100% growth in the time forward..
Wish me Luck..
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-43%
0
0
USD
USD
729
USD
USD
94
0%
545
42%
43%
0.75
-1.02
USD
USD
55%
1:200