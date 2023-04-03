СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GTS Final
Rizki Novrinurdi

GTS Final

Rizki Novrinurdi
0 отзывов
92 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -41%
Exness-Real4
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
533
Прибыльных трейдов:
224 (42.02%)
Убыточных трейдов:
309 (57.97%)
Лучший трейд:
50.35 USD
Худший трейд:
-30.02 USD
Общая прибыль:
1 713.77 USD (147 071 pips)
Общий убыток:
-2 239.85 USD (269 485 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (211.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
211.93 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
43.45%
Макс. загрузка депозита:
31.89%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
281 (52.72%)
Коротких трейдов:
252 (47.28%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-0.99 USD
Средняя прибыль:
7.65 USD
Средний убыток:
-7.25 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-216.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-216.33 USD (23)
Прирост в месяц:
3.00%
Годовой прогноз:
36.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
679.76 USD
Максимальная:
747.49 USD (55.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.32% (747.49 USD)
По эквити:
11.36% (67.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 117
USDJPY 90
EURUSD 68
USDCAD 62
USOIL 59
USDCHF 38
AUDUSD 34
XAUUSD 24
AUDJPY 14
GBPJPY 12
NZDUSD 8
EURJPY 3
EURGBP 3
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -156
USDJPY -31
EURUSD -36
USDCAD 46
USOIL -147
USDCHF 66
AUDUSD -51
XAUUSD -65
AUDJPY -54
GBPJPY -74
NZDUSD -46
EURJPY 39
EURGBP -11
EURCAD -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -6.6K
USDJPY -6.7K
EURUSD -4.9K
USDCAD -1.1K
USOIL -11K
USDCHF 618
AUDUSD -1.9K
XAUUSD -84K
AUDJPY -1.7K
GBPJPY -8.9K
NZDUSD -1.7K
EURJPY 5.8K
EURGBP -423
EURCAD -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.35 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +211.93 USD
Макс. убыток в серии: -216.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

IKOfx-Main
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 11
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
IronFX-Real13
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
ADSS-Live
0.00 × 1
GAINSY-Real
0.00 × 2
ForexInn-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.21 × 29
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 93493
Exness-Real
0.39 × 43124
FxPro.com-Real05
0.43 × 14
RubixFX-Live
0.43 × 21
Activtrades-2
0.44 × 101
еще 134...
Believe it or not..

This one Account has been through with multiple strategies, yet, it still haven't Margin Called Yet..

Counting into two years (or more) because there was lost data due to unwanted Archive..

But, my point is..

Even I'm still struggle to make this account grow to 100% profit, I'm pretty optimistic this account will not go broke..

With my current strategy and also my Risk Management.. I will strive to get it to the 100% growth in the time forward..

Wish me Luck..

Нет отзывов
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 15:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
