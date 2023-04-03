信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GTS Final
Rizki Novrinurdi

GTS Final

Rizki Novrinurdi
92
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -42%
Exness-Real4
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
536
盈利交易:
224 (41.79%)
亏损交易:
312 (58.21%)
最好交易:
50.35 USD
最差交易:
-30.02 USD
毛利:
1 713.77 USD (147 071 pips)
毛利亏损:
-2 256.05 USD (270 452 pips)
最大连续赢利:
16 (211.93 USD)
最大连续盈利:
211.93 USD (16)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
43.45%
最大入金加载:
31.89%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.73
长期交易:
281 (52.43%)
短期交易:
255 (47.57%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-1.01 USD
平均利润:
7.65 USD
平均损失:
-7.23 USD
最大连续失误:
23 (-216.33 USD)
最大连续亏损:
-216.33 USD (23)
每月增长:
1.10%
年度预测:
13.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
679.76 USD
最大值:
747.49 USD (55.32%)
相对跌幅:
结余:
55.32% (747.49 USD)
净值:
11.36% (67.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 117
USDJPY 91
EURUSD 68
USDCAD 62
USOIL 59
USDCHF 38
AUDUSD 34
XAUUSD 24
AUDJPY 16
GBPJPY 12
NZDUSD 8
EURJPY 3
EURGBP 3
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -156
USDJPY -34
EURUSD -36
USDCAD 46
USOIL -147
USDCHF 66
AUDUSD -51
XAUUSD -65
AUDJPY -67
GBPJPY -74
NZDUSD -46
EURJPY 39
EURGBP -11
EURCAD -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -6.6K
USDJPY -6.8K
EURUSD -4.9K
USDCAD -1.1K
USOIL -11K
USDCHF 618
AUDUSD -1.9K
XAUUSD -84K
AUDJPY -2.5K
GBPJPY -8.9K
NZDUSD -1.7K
EURJPY 5.8K
EURGBP -423
EURCAD -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.35 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +211.93 USD
最大连续亏损: -216.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

IKOfx-Main
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 11
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
IronFX-Real13
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
ADSS-Live
0.00 × 1
GAINSY-Real
0.00 × 2
ForexInn-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.21 × 29
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 93493
Exness-Real
0.39 × 43124
FxPro.com-Real05
0.43 × 14
RubixFX-Live
0.43 × 21
Activtrades-2
0.44 × 101
134 更多...
Believe it or not..

This one Account has been through with multiple strategies, yet, it still haven't Margin Called Yet..

Counting into two years (or more) because there was lost data due to unwanted Archive..

But, my point is..

Even I'm still struggle to make this account grow to 100% profit, I'm pretty optimistic this account will not go broke..

With my current strategy and also my Risk Management.. I will strive to get it to the 100% growth in the time forward..

Wish me Luck..

2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 15:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
