- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
536
盈利交易:
224 (41.79%)
亏损交易:
312 (58.21%)
最好交易:
50.35 USD
最差交易:
-30.02 USD
毛利:
1 713.77 USD (147 071 pips)
毛利亏损:
-2 256.05 USD (270 452 pips)
最大连续赢利:
16 (211.93 USD)
最大连续盈利:
211.93 USD (16)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
43.45%
最大入金加载:
31.89%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.73
长期交易:
281 (52.43%)
短期交易:
255 (47.57%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-1.01 USD
平均利润:
7.65 USD
平均损失:
-7.23 USD
最大连续失误:
23 (-216.33 USD)
最大连续亏损:
-216.33 USD (23)
每月增长:
1.10%
年度预测:
13.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
679.76 USD
最大值:
747.49 USD (55.32%)
相对跌幅:
结余:
55.32% (747.49 USD)
净值:
11.36% (67.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|117
|USDJPY
|91
|EURUSD
|68
|USDCAD
|62
|USOIL
|59
|USDCHF
|38
|AUDUSD
|34
|XAUUSD
|24
|AUDJPY
|16
|GBPJPY
|12
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURCAD
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-156
|USDJPY
|-34
|EURUSD
|-36
|USDCAD
|46
|USOIL
|-147
|USDCHF
|66
|AUDUSD
|-51
|XAUUSD
|-65
|AUDJPY
|-67
|GBPJPY
|-74
|NZDUSD
|-46
|EURJPY
|39
|EURGBP
|-11
|EURCAD
|-4
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-6.6K
|USDJPY
|-6.8K
|EURUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.1K
|USOIL
|-11K
|USDCHF
|618
|AUDUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|-84K
|AUDJPY
|-2.5K
|GBPJPY
|-8.9K
|NZDUSD
|-1.7K
|EURJPY
|5.8K
|EURGBP
|-423
|EURCAD
|-292
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.35 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +211.93 USD
最大连续亏损: -216.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
IKOfx-Main
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 11
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
MFXBroker-Cent
|0.00 × 3
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
ADSS-Live
|0.00 × 1
|
GAINSY-Real
|0.00 × 2
|
ForexInn-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.14 × 22
|
LatAmFX-Live Server
|0.17 × 29
|
DivenFX-Main
|0.19 × 21
|
ICMarkets-Live2
|0.21 × 29
|
MMCIS-Demo
|0.27 × 11
|
Exness-Real4
|0.34 × 93493
|
Exness-Real
|0.39 × 43124
|
FxPro.com-Real05
|0.43 × 14
|
RubixFX-Live
|0.43 × 21
|
Activtrades-2
|0.44 × 101
Believe it or not..
This one Account has been through with multiple strategies, yet, it still haven't Margin Called Yet..
Counting into two years (or more) because there was lost data due to unwanted Archive..
But, my point is..
Even I'm still struggle to make this account grow to 100% profit, I'm pretty optimistic this account will not go broke..
With my current strategy and also my Risk Management.. I will strive to get it to the 100% growth in the time forward..
Wish me Luck..
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-42%
0
0
USD
USD
741
USD
USD
92
0%
536
41%
43%
0.75
-1.01
USD
USD
55%
1:200