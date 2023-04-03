- Crescita
Trade:
458
Profit Trade:
188 (41.04%)
Loss Trade:
270 (58.95%)
Best Trade:
50.35 USD
Worst Trade:
-30.02 USD
Profitto lordo:
1 331.28 USD (134 505 pips)
Perdita lorda:
-1 964.71 USD (259 248 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (211.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.93 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
44.45%
Massimo carico di deposito:
31.89%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
246 (53.71%)
Short Trade:
212 (46.29%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.38 USD
Profitto medio:
7.08 USD
Perdita media:
-7.28 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-216.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.33 USD (23)
Crescita mensile:
4.92%
Previsione annuale:
59.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
679.76 USD
Massimale:
747.49 USD (55.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.32% (747.49 USD)
Per equità:
11.36% (67.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|95
|USDJPY
|75
|EURUSD
|63
|USDCAD
|54
|USOIL
|51
|USDCHF
|31
|AUDUSD
|28
|XAUUSD
|24
|GBPJPY
|12
|AUDJPY
|10
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURCAD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-149
|USDJPY
|-23
|EURUSD
|-42
|USDCAD
|-29
|USOIL
|-149
|USDCHF
|21
|AUDUSD
|-76
|XAUUSD
|-65
|GBPJPY
|-74
|AUDJPY
|-25
|NZDUSD
|-46
|EURJPY
|39
|EURGBP
|-11
|EURCAD
|-4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-6.1K
|USDJPY
|-6.5K
|EURUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-3.6K
|USOIL
|-12K
|USDCHF
|48
|AUDUSD
|-2.2K
|XAUUSD
|-84K
|GBPJPY
|-8.9K
|AUDJPY
|-602
|NZDUSD
|-1.7K
|EURJPY
|5.8K
|EURGBP
|-423
|EURCAD
|-292
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +50.35 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +211.93 USD
Massima perdita consecutiva: -216.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
IKOfx-Main
|0.00 × 4
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
MFXBroker-Cent
|0.00 × 3
|
ADSS-Live
|0.00 × 1
|
GAINSY-Real
|0.00 × 2
|
ForexInn-Real
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 11
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.14 × 22
|
LatAmFX-Live Server
|0.17 × 29
|
DivenFX-Main
|0.19 × 21
|
ICMarkets-Live2
|0.21 × 29
|
MMCIS-Demo
|0.27 × 11
|
Exness-Real4
|0.34 × 93493
|
Exness-Real
|0.39 × 43103
|
RubixFX-Live
|0.43 × 21
|
FxPro.com-Real05
|0.43 × 14
|
Activtrades-2
|0.44 × 101
So what with struggling ?
Keep learning til i crack the code..
