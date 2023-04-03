SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GTS Final
Rizki Novrinurdi

GTS Final

Rizki Novrinurdi
0 recensioni
79 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -49%
Exness-Real4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
458
Profit Trade:
188 (41.04%)
Loss Trade:
270 (58.95%)
Best Trade:
50.35 USD
Worst Trade:
-30.02 USD
Profitto lordo:
1 331.28 USD (134 505 pips)
Perdita lorda:
-1 964.71 USD (259 248 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (211.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.93 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
44.45%
Massimo carico di deposito:
31.89%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
246 (53.71%)
Short Trade:
212 (46.29%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.38 USD
Profitto medio:
7.08 USD
Perdita media:
-7.28 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-216.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.33 USD (23)
Crescita mensile:
4.92%
Previsione annuale:
59.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
679.76 USD
Massimale:
747.49 USD (55.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.32% (747.49 USD)
Per equità:
11.36% (67.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 95
USDJPY 75
EURUSD 63
USDCAD 54
USOIL 51
USDCHF 31
AUDUSD 28
XAUUSD 24
GBPJPY 12
AUDJPY 10
NZDUSD 8
EURJPY 3
EURGBP 3
EURCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -149
USDJPY -23
EURUSD -42
USDCAD -29
USOIL -149
USDCHF 21
AUDUSD -76
XAUUSD -65
GBPJPY -74
AUDJPY -25
NZDUSD -46
EURJPY 39
EURGBP -11
EURCAD -4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -6.1K
USDJPY -6.5K
EURUSD -4.9K
USDCAD -3.6K
USOIL -12K
USDCHF 48
AUDUSD -2.2K
XAUUSD -84K
GBPJPY -8.9K
AUDJPY -602
NZDUSD -1.7K
EURJPY 5.8K
EURGBP -423
EURCAD -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.35 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +211.93 USD
Massima perdita consecutiva: -216.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

IKOfx-Main
0.00 × 4
IronFX-Real13
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
ADSS-Live
0.00 × 1
GAINSY-Real
0.00 × 2
ForexInn-Real
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 11
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarkets-Live
0.00 × 2
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.21 × 29
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 93493
Exness-Real
0.39 × 43103
RubixFX-Live
0.43 × 21
FxPro.com-Real05
0.43 × 14
Activtrades-2
0.44 × 101
133 più
So what with struggling ?
Keep learning til i crack the code..

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GTS Final
30USD al mese
-49%
0
0
USD
650
USD
79
0%
458
41%
44%
0.67
-1.38
USD
55%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.