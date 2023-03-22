シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / QImpulse_FPM
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_FPM

Stanislav Pokalyuk
レビュー0件
信頼性
142週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
210%
FPMarkets-Live2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
671
利益トレード:
402 (59.91%)
損失トレード:
269 (40.09%)
ベストトレード:
23.62 USD
最悪のトレード:
-21.47 USD
総利益:
789.30 USD (116 487 pips)
総損失:
-716.01 USD (86 892 pips)
最大連続の勝ち:
14 (9.50 USD)
最大連続利益:
53.84 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.13%
最大入金額:
16.99%
最近のトレード:
53 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.57
長いトレード:
325 (48.44%)
短いトレード:
346 (51.56%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.11 USD
平均利益:
1.96 USD
平均損失:
-2.66 USD
最大連続の負け:
7 (-45.08 USD)
最大連続損失:
-80.53 USD (4)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.94 USD
最大の:
129.68 USD (59.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.13% (129.68 USD)
エクイティによる:
11.55% (30.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 270
USDJPY 149
EURUSD 100
GBPUSD 73
USDCHF 21
USDCAD 14
US30 11
AUDUSD 8
GBPCAD 5
EURCHF 5
GBPJPY 3
XAUAUD 3
EURAUD 2
BTCUSD 2
XAUGBP 1
EURGBP 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -4
USDJPY 54
EURUSD 25
GBPUSD -1
USDCHF -2
USDCAD 6
US30 -1
AUDUSD 3
GBPCAD 0
EURCHF -1
GBPJPY -1
XAUAUD -3
EURAUD -3
BTCUSD 2
XAUGBP -4
EURGBP 0
EURCAD 0
XTIUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 31
USDJPY 8.2K
EURUSD 3K
GBPUSD 16
USDCHF -56
USDCAD 678
US30 1.5K
AUDUSD 153
GBPCAD -44
EURCHF -55
GBPJPY 23
XAUAUD -42
EURAUD -116
BTCUSD 17K
XAUGBP -297
EURGBP -14
EURCAD 27
XTIUSD 15
NZDUSD 143
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.62 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +9.50 USD
最大連続損失: -45.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarkets-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EnviLLC-Live
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 15
FXPIG-LIVE
0.49 × 177
FXCC1-Live
0.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.55 × 101
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 75
ICMarketsSC-Live11
0.63 × 347
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.76 × 42
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.78 × 18
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.78 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
LQDLLC-Live01
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.86 × 440
FPMarkets-Live2
0.86 × 3187
Tickmill-Live09
0.94 × 95
VantageInternational-Live 7
0.97 × 77
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
101 より多く...
レビューなし
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください