- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
671
Negociações com lucro:
402 (59.91%)
Negociações com perda:
269 (40.09%)
Melhor negociação:
23.62 USD
Pior negociação:
-21.47 USD
Lucro bruto:
789.30 USD (116 487 pips)
Perda bruta:
-716.01 USD (86 892 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (9.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.84 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.13%
Depósito máximo carregado:
16.99%
Último negócio:
52 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
0.57
Negociações longas:
325 (48.44%)
Negociações curtas:
346 (51.56%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.11 USD
Lucro médio:
1.96 USD
Perda média:
-2.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-45.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.53 USD (4)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.94 USD
Máximo:
129.68 USD (59.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.13% (129.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.55% (30.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|USDJPY
|149
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|73
|USDCHF
|21
|USDCAD
|14
|US30
|11
|AUDUSD
|8
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|3
|XAUAUD
|3
|EURAUD
|2
|BTCUSD
|2
|XAUGBP
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|XTIUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-4
|USDJPY
|54
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|6
|US30
|-1
|AUDUSD
|3
|GBPCAD
|0
|EURCHF
|-1
|GBPJPY
|-1
|XAUAUD
|-3
|EURAUD
|-3
|BTCUSD
|2
|XAUGBP
|-4
|EURGBP
|0
|EURCAD
|0
|XTIUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|8.2K
|EURUSD
|3K
|GBPUSD
|16
|USDCHF
|-56
|USDCAD
|678
|US30
|1.5K
|AUDUSD
|153
|GBPCAD
|-44
|EURCHF
|-55
|GBPJPY
|23
|XAUAUD
|-42
|EURAUD
|-116
|BTCUSD
|17K
|XAUGBP
|-297
|EURGBP
|-14
|EURCAD
|27
|XTIUSD
|15
|NZDUSD
|143
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.62 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +9.50 USD
Máxima perda consecutiva: -45.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 15
|
FXPIG-LIVE
|0.49 × 177
|
FXCC1-Live
|0.50 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.55 × 101
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.61 × 75
|
ICMarketsSC-Live11
|0.63 × 347
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.76 × 42
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.78 × 18
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.78 × 68
|
ICMarketsSC-Live15
|0.80 × 124
|
LQDLLC-Live01
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.86 × 440
|
FPMarkets-Live2
|0.86 × 3187
|
Tickmill-Live09
|0.94 × 95
|
VantageInternational-Live 7
|0.97 × 77
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
