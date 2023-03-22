СигналыРазделы
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_FPM

Stanislav Pokalyuk
0 отзывов
Надежность
142 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
210%
FPMarkets-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
671
Прибыльных трейдов:
402 (59.91%)
Убыточных трейдов:
269 (40.09%)
Лучший трейд:
23.62 USD
Худший трейд:
-21.47 USD
Общая прибыль:
789.30 USD (116 487 pips)
Общий убыток:
-716.01 USD (86 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (9.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.84 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.13%
Макс. загрузка депозита:
16.99%
Последний трейд:
50 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
325 (48.44%)
Коротких трейдов:
346 (51.56%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
1.96 USD
Средний убыток:
-2.66 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-45.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.53 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.94 USD
Максимальная:
129.68 USD (59.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.13% (129.68 USD)
По эквити:
11.55% (30.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 270
USDJPY 149
EURUSD 100
GBPUSD 73
USDCHF 21
USDCAD 14
US30 11
AUDUSD 8
GBPCAD 5
EURCHF 5
GBPJPY 3
XAUAUD 3
EURAUD 2
BTCUSD 2
XAUGBP 1
EURGBP 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4
USDJPY 54
EURUSD 25
GBPUSD -1
USDCHF -2
USDCAD 6
US30 -1
AUDUSD 3
GBPCAD 0
EURCHF -1
GBPJPY -1
XAUAUD -3
EURAUD -3
BTCUSD 2
XAUGBP -4
EURGBP 0
EURCAD 0
XTIUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31
USDJPY 8.2K
EURUSD 3K
GBPUSD 16
USDCHF -56
USDCAD 678
US30 1.5K
AUDUSD 153
GBPCAD -44
EURCHF -55
GBPJPY 23
XAUAUD -42
EURAUD -116
BTCUSD 17K
XAUGBP -297
EURGBP -14
EURCAD 27
XTIUSD 15
NZDUSD 143
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.62 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +9.50 USD
Макс. убыток в серии: -45.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EnviLLC-Live
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 15
FXPIG-LIVE
0.49 × 177
FXCC1-Live
0.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.55 × 101
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 75
ICMarketsSC-Live11
0.63 × 347
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.76 × 42
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.78 × 18
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.78 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
LQDLLC-Live01
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.86 × 440
FPMarkets-Live2
0.86 × 3187
Tickmill-Live09
0.94 × 95
VantageInternational-Live 7
0.97 × 77
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
еще 101...
Нет отзывов
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 09:09
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.