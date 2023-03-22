- Büyüme
İşlemler:
668
Kârla kapanan işlemler:
400 (59.88%)
Zararla kapanan işlemler:
268 (40.12%)
En iyi işlem:
23.62 USD
En kötü işlem:
-21.47 USD
Brüt kâr:
776.64 USD (115 844 pips)
Brüt zarar:
-715.41 USD (86 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (9.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.84 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.13%
Maks. mevduat yükü:
16.99%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
324 (48.50%)
Satış işlemleri:
344 (51.50%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.94 USD
Ortalama zarar:
-2.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-45.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.53 USD (4)
Aylık büyüme:
3.21%
Yıllık tahmin:
38.98%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.94 USD
Maksimum:
129.68 USD (59.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.13% (129.68 USD)
Varlığa göre:
11.55% (30.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|USDJPY
|149
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|73
|USDCHF
|21
|USDCAD
|14
|US30
|11
|AUDUSD
|8
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|3
|XAUAUD
|3
|EURAUD
|2
|BTCUSD
|2
|XAUGBP
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|XTIUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-16
|USDJPY
|54
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|6
|US30
|-1
|AUDUSD
|3
|GBPCAD
|0
|EURCHF
|-1
|GBPJPY
|-1
|XAUAUD
|-3
|EURAUD
|-3
|BTCUSD
|2
|XAUGBP
|-4
|EURGBP
|0
|EURCAD
|0
|XTIUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-589
|USDJPY
|8.2K
|EURUSD
|3K
|GBPUSD
|16
|USDCHF
|-56
|USDCAD
|678
|US30
|1.5K
|AUDUSD
|153
|GBPCAD
|-44
|EURCHF
|-55
|GBPJPY
|23
|XAUAUD
|-42
|EURAUD
|-116
|BTCUSD
|17K
|XAUGBP
|-297
|EURGBP
|-14
|EURCAD
|27
|XTIUSD
|15
|NZDUSD
|143
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +23.62 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 15
|
FXPIG-LIVE
|0.49 × 177
|
FXCC1-Live
|0.50 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.55 × 101
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.61 × 75
|
ICMarketsSC-Live11
|0.63 × 347
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.76 × 42
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.78 × 18
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.78 × 68
|
ICMarketsSC-Live15
|0.80 × 124
|
LQDLLC-Live01
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.86 × 440
|
FPMarkets-Live2
|0.86 × 3187
|
Tickmill-Live09
|0.94 × 95
|
VantageInternational-Live 7
|0.97 × 77
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
195%
0
0
USD
USD
239
USD
USD
133
89%
668
59%
0%
1.08
0.09
USD
USD
36%
1:500