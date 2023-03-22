SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / QImpulse_FPM
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_FPM

Stanislav Pokalyuk
0 avis
Fiabilité
133 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 195%
FPMarkets-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
668
Bénéfice trades:
400 (59.88%)
Perte trades:
268 (40.12%)
Meilleure transaction:
23.62 USD
Pire transaction:
-21.47 USD
Bénéfice brut:
776.64 USD (115 844 pips)
Perte brute:
-715.41 USD (86 869 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (9.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.84 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.13%
Charge de dépôt maximale:
16.99%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
324 (48.50%)
Courts trades:
344 (51.50%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
1.94 USD
Perte moyenne:
-2.67 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-45.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.53 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.21%
Prévision annuelle:
38.98%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.94 USD
Maximal:
129.68 USD (59.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.13% (129.68 USD)
Par fonds propres:
11.55% (30.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 267
USDJPY 149
EURUSD 100
GBPUSD 73
USDCHF 21
USDCAD 14
US30 11
AUDUSD 8
GBPCAD 5
EURCHF 5
GBPJPY 3
XAUAUD 3
EURAUD 2
BTCUSD 2
XAUGBP 1
EURGBP 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -16
USDJPY 54
EURUSD 25
GBPUSD -1
USDCHF -2
USDCAD 6
US30 -1
AUDUSD 3
GBPCAD 0
EURCHF -1
GBPJPY -1
XAUAUD -3
EURAUD -3
BTCUSD 2
XAUGBP -4
EURGBP 0
EURCAD 0
XTIUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -589
USDJPY 8.2K
EURUSD 3K
GBPUSD 16
USDCHF -56
USDCAD 678
US30 1.5K
AUDUSD 153
GBPCAD -44
EURCHF -55
GBPJPY 23
XAUAUD -42
EURAUD -116
BTCUSD 17K
XAUGBP -297
EURGBP -14
EURCAD 27
XTIUSD 15
NZDUSD 143
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.62 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +9.50 USD
Perte consécutive maximale: -45.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EnviLLC-Live
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 15
FXPIG-LIVE
0.49 × 177
FXCC1-Live
0.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.55 × 101
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 75
ICMarketsSC-Live11
0.63 × 347
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.76 × 42
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.78 × 18
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.78 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
LQDLLC-Live01
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.86 × 440
FPMarkets-Live2
0.86 × 3187
Tickmill-Live09
0.94 × 95
VantageInternational-Live 7
0.97 × 77
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
101 plus...
Aucun avis
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 09:09
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.