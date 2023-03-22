SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / QImpulse_FPM
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_FPM

Stanislav Pokalyuk
0 recensioni
Affidabilità
133 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 195%
FPMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
668
Profit Trade:
400 (59.88%)
Loss Trade:
268 (40.12%)
Best Trade:
23.62 USD
Worst Trade:
-21.47 USD
Profitto lordo:
776.64 USD (115 844 pips)
Perdita lorda:
-715.41 USD (86 869 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (9.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.84 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.13%
Massimo carico di deposito:
16.99%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
324 (48.50%)
Short Trade:
344 (51.50%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.94 USD
Perdita media:
-2.67 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-45.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.53 USD (4)
Crescita mensile:
3.21%
Previsione annuale:
38.98%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.94 USD
Massimale:
129.68 USD (59.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.13% (129.68 USD)
Per equità:
11.55% (30.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 267
USDJPY 149
EURUSD 100
GBPUSD 73
USDCHF 21
USDCAD 14
US30 11
AUDUSD 8
GBPCAD 5
EURCHF 5
GBPJPY 3
XAUAUD 3
EURAUD 2
BTCUSD 2
XAUGBP 1
EURGBP 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -16
USDJPY 54
EURUSD 25
GBPUSD -1
USDCHF -2
USDCAD 6
US30 -1
AUDUSD 3
GBPCAD 0
EURCHF -1
GBPJPY -1
XAUAUD -3
EURAUD -3
BTCUSD 2
XAUGBP -4
EURGBP 0
EURCAD 0
XTIUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -589
USDJPY 8.2K
EURUSD 3K
GBPUSD 16
USDCHF -56
USDCAD 678
US30 1.5K
AUDUSD 153
GBPCAD -44
EURCHF -55
GBPJPY 23
XAUAUD -42
EURAUD -116
BTCUSD 17K
XAUGBP -297
EURGBP -14
EURCAD 27
XTIUSD 15
NZDUSD 143
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.62 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.50 USD
Massima perdita consecutiva: -45.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EnviLLC-Live
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 15
FXPIG-LIVE
0.49 × 177
FXCC1-Live
0.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.55 × 101
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 75
ICMarketsSC-Live11
0.63 × 347
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.76 × 42
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.78 × 18
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.78 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
LQDLLC-Live01
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.86 × 440
FPMarkets-Live2
0.86 × 3187
Tickmill-Live09
0.94 × 95
VantageInternational-Live 7
0.97 × 77
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
101 più
Non ci sono recensioni
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 09:09
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
QImpulse_FPM
30USD al mese
195%
0
0
USD
239
USD
133
89%
668
59%
0%
1.08
0.09
USD
36%
1:500
