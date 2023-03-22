SignalsSections
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_FPM

Stanislav Pokalyuk
0 reviews
Reliability
142 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
210%
FPMarkets-Live2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
671
Profit Trades:
402 (59.91%)
Loss Trades:
269 (40.09%)
Best trade:
23.62 USD
Worst trade:
-21.47 USD
Gross Profit:
789.30 USD (116 487 pips)
Gross Loss:
-716.01 USD (86 892 pips)
Maximum consecutive wins:
14 (9.50 USD)
Maximal consecutive profit:
53.84 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
0.13%
Max deposit load:
16.99%
Latest trade:
48 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
18 minutes
Recovery Factor:
0.57
Long Trades:
325 (48.44%)
Short Trades:
346 (51.56%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
0.11 USD
Average Profit:
1.96 USD
Average Loss:
-2.66 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-45.08 USD)
Maximal consecutive loss:
-80.53 USD (4)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
89%
Drawdown by balance:
Absolute:
4.94 USD
Maximal:
129.68 USD (59.60%)
Relative drawdown:
By Balance:
36.13% (129.68 USD)
By Equity:
11.55% (30.99 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 270
USDJPY 149
EURUSD 100
GBPUSD 73
USDCHF 21
USDCAD 14
US30 11
AUDUSD 8
GBPCAD 5
EURCHF 5
GBPJPY 3
XAUAUD 3
EURAUD 2
BTCUSD 2
XAUGBP 1
EURGBP 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4
USDJPY 54
EURUSD 25
GBPUSD -1
USDCHF -2
USDCAD 6
US30 -1
AUDUSD 3
GBPCAD 0
EURCHF -1
GBPJPY -1
XAUAUD -3
EURAUD -3
BTCUSD 2
XAUGBP -4
EURGBP 0
EURCAD 0
XTIUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31
USDJPY 8.2K
EURUSD 3K
GBPUSD 16
USDCHF -56
USDCAD 678
US30 1.5K
AUDUSD 153
GBPCAD -44
EURCHF -55
GBPJPY 23
XAUAUD -42
EURAUD -116
BTCUSD 17K
XAUGBP -297
EURGBP -14
EURCAD 27
XTIUSD 15
NZDUSD 143
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +23.62 USD
Worst trade: -21 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +9.50 USD
Maximal consecutive loss: -45.08 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FPMarkets-Live2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

EnviLLC-Live
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 15
FXPIG-LIVE
0.49 × 177
FXCC1-Live
0.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.55 × 101
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 75
ICMarketsSC-Live11
0.63 × 347
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.76 × 42
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.78 × 18
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.78 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
LQDLLC-Live01
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.86 × 440
FPMarkets-Live2
0.86 × 3187
Tickmill-Live09
0.94 × 95
VantageInternational-Live 7
0.97 × 77
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
101 more...
No reviews
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 09:09
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
