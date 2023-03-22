SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / QImpulse_FPM
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_FPM

0 comentarios
0 comentarios
Fiabilidad
142 semanas
0 / 0 USD
210%
FPMarkets-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
402 (59.91%)
Transacciones Irrentables:
269 (40.09%)
Mejor transacción:
23.62 USD
Peor transacción:
-21.47 USD
Beneficio Bruto:
789.30 USD (116 487 pips)
Pérdidas Brutas:
-716.01 USD (86 892 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (9.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.84 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.13%
Carga máxima del depósito:
16.99%
Último trade:
51 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
0.57
Transacciones Largas:
325 (48.44%)
Transacciones Cortas:
346 (51.56%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.11 USD
Beneficio medio:
1.96 USD
Pérdidas medias:
-2.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-45.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.53 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.94 USD
Máxima:
129.68 USD (59.60%)
Reducción relativa:
De balance:
36.13% (129.68 USD)
De fondos:
11.55% (30.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 270
USDJPY 149
EURUSD 100
GBPUSD 73
USDCHF 21
USDCAD 14
US30 11
AUDUSD 8
GBPCAD 5
EURCHF 5
GBPJPY 3
XAUAUD 3
EURAUD 2
BTCUSD 2
XAUGBP 1
EURGBP 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -4
USDJPY 54
EURUSD 25
GBPUSD -1
USDCHF -2
USDCAD 6
US30 -1
AUDUSD 3
GBPCAD 0
EURCHF -1
GBPJPY -1
XAUAUD -3
EURAUD -3
BTCUSD 2
XAUGBP -4
EURGBP 0
EURCAD 0
XTIUSD 2
NZDUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 31
USDJPY 8.2K
EURUSD 3K
GBPUSD 16
USDCHF -56
USDCAD 678
US30 1.5K
AUDUSD 153
GBPCAD -44
EURCHF -55
GBPJPY 23
XAUAUD -42
EURAUD -116
BTCUSD 17K
XAUGBP -297
EURGBP -14
EURCAD 27
XTIUSD 15
NZDUSD 143
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.62 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +9.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarkets-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EnviLLC-Live
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 15
FXPIG-LIVE
0.49 × 177
FXCC1-Live
0.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.55 × 101
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 75
ICMarketsSC-Live11
0.63 × 347
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.76 × 42
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.78 × 18
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.78 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
LQDLLC-Live01
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.86 × 440
FPMarkets-Live2
0.86 × 3187
Tickmill-Live09
0.94 × 95
VantageInternational-Live 7
0.97 × 77
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
otros 101...
No hay comentarios
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 09:09
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
QImpulse_FPM
30 USD al mes
210%
0
0
USD
265
USD
142
89%
671
59%
0%
1.10
0.11
USD
36%
1:500
