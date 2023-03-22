시그널섹션
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_FPM

Stanislav Pokalyuk
0 리뷰
안정성
141
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 210%
FPMarkets-Live2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
671
이익 거래:
402 (59.91%)
손실 거래:
269 (40.09%)
최고의 거래:
23.62 USD
최악의 거래:
-21.47 USD
총 수익:
789.30 USD (116 487 pips)
총 손실:
-716.01 USD (86 892 pips)
연속 최대 이익:
14 (9.50 USD)
연속 최대 이익:
53.84 USD (9)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
0.13%
최대 입금량:
16.99%
최근 거래:
63 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
325 (48.44%)
숏(주식차입매도):
346 (51.56%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.11 USD
평균 이익:
1.96 USD
평균 손실:
-2.66 USD
연속 최대 손실:
7 (-45.08 USD)
연속 최대 손실:
-80.53 USD (4)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.94 USD
최대한의:
129.68 USD (59.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.13% (129.68 USD)
자본금별:
11.55% (30.99 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 270
USDJPY 149
EURUSD 100
GBPUSD 73
USDCHF 21
USDCAD 14
US30 11
AUDUSD 8
GBPCAD 5
EURCHF 5
GBPJPY 3
XAUAUD 3
EURAUD 2
BTCUSD 2
XAUGBP 1
EURGBP 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -4
USDJPY 54
EURUSD 25
GBPUSD -1
USDCHF -2
USDCAD 6
US30 -1
AUDUSD 3
GBPCAD 0
EURCHF -1
GBPJPY -1
XAUAUD -3
EURAUD -3
BTCUSD 2
XAUGBP -4
EURGBP 0
EURCAD 0
XTIUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 31
USDJPY 8.2K
EURUSD 3K
GBPUSD 16
USDCHF -56
USDCAD 678
US30 1.5K
AUDUSD 153
GBPCAD -44
EURCHF -55
GBPJPY 23
XAUAUD -42
EURAUD -116
BTCUSD 17K
XAUGBP -297
EURGBP -14
EURCAD 27
XTIUSD 15
NZDUSD 143
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +23.62 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +9.50 USD
연속 최대 손실: -45.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarkets-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EnviLLC-Live
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 15
FXPIG-LIVE
0.49 × 177
FXCC1-Live
0.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.55 × 101
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 75
ICMarketsSC-Live11
0.63 × 347
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.76 × 42
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.78 × 18
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.78 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
LQDLLC-Live01
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.86 × 440
FPMarkets-Live2
0.86 × 3187
Tickmill-Live09
0.94 × 95
VantageInternational-Live 7
0.97 × 77
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
101 더...
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
QImpulse_FPM
월별 30 USD
210%
0
0
USD
265
USD
141
89%
671
59%
0%
1.10
0.11
USD
36%
1:500
