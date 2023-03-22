- 자본
- 축소
트레이드:
671
이익 거래:
402 (59.91%)
손실 거래:
269 (40.09%)
최고의 거래:
23.62 USD
최악의 거래:
-21.47 USD
총 수익:
789.30 USD (116 487 pips)
총 손실:
-716.01 USD (86 892 pips)
연속 최대 이익:
14 (9.50 USD)
연속 최대 이익:
53.84 USD (9)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
0.13%
최대 입금량:
16.99%
최근 거래:
63 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
325 (48.44%)
숏(주식차입매도):
346 (51.56%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.11 USD
평균 이익:
1.96 USD
평균 손실:
-2.66 USD
연속 최대 손실:
7 (-45.08 USD)
연속 최대 손실:
-80.53 USD (4)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.94 USD
최대한의:
129.68 USD (59.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.13% (129.68 USD)
자본금별:
11.55% (30.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|USDJPY
|149
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|73
|USDCHF
|21
|USDCAD
|14
|US30
|11
|AUDUSD
|8
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|3
|XAUAUD
|3
|EURAUD
|2
|BTCUSD
|2
|XAUGBP
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|XTIUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-4
|USDJPY
|54
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|6
|US30
|-1
|AUDUSD
|3
|GBPCAD
|0
|EURCHF
|-1
|GBPJPY
|-1
|XAUAUD
|-3
|EURAUD
|-3
|BTCUSD
|2
|XAUGBP
|-4
|EURGBP
|0
|EURCAD
|0
|XTIUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|8.2K
|EURUSD
|3K
|GBPUSD
|16
|USDCHF
|-56
|USDCAD
|678
|US30
|1.5K
|AUDUSD
|153
|GBPCAD
|-44
|EURCHF
|-55
|GBPJPY
|23
|XAUAUD
|-42
|EURAUD
|-116
|BTCUSD
|17K
|XAUGBP
|-297
|EURGBP
|-14
|EURCAD
|27
|XTIUSD
|15
|NZDUSD
|143
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.62 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +9.50 USD
연속 최대 손실: -45.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarkets-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 15
|
FXPIG-LIVE
|0.49 × 177
|
FXCC1-Live
|0.50 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.55 × 101
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.61 × 75
|
ICMarketsSC-Live11
|0.63 × 347
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.76 × 42
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.78 × 18
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.78 × 68
|
ICMarketsSC-Live15
|0.80 × 124
|
LQDLLC-Live01
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.86 × 440
|
FPMarkets-Live2
|0.86 × 3187
|
Tickmill-Live09
|0.94 × 95
|
VantageInternational-Live 7
|0.97 × 77
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
210%
0
0
USD
USD
265
USD
USD
141
89%
671
59%
0%
1.10
0.11
USD
USD
36%
1:500