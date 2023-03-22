SignaleKategorien
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_FPM

Stanislav Pokalyuk
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
142 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
210%
FPMarkets-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
671
Gewinntrades:
402 (59.91%)
Verlusttrades:
269 (40.09%)
Bester Trade:
23.62 USD
Schlechtester Trade:
-21.47 USD
Bruttoprofit:
789.30 USD (116 487 pips)
Bruttoverlust:
-716.01 USD (86 892 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (9.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.84 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.13%
Max deposit load:
16.99%
Letzter Trade:
54 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
0.57
Long-Positionen:
325 (48.44%)
Short-Positionen:
346 (51.56%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-45.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.53 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.94 USD
Maximaler:
129.68 USD (59.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.13% (129.68 USD)
Kapital:
11.55% (30.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 270
USDJPY 149
EURUSD 100
GBPUSD 73
USDCHF 21
USDCAD 14
US30 11
AUDUSD 8
GBPCAD 5
EURCHF 5
GBPJPY 3
XAUAUD 3
EURAUD 2
BTCUSD 2
XAUGBP 1
EURGBP 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4
USDJPY 54
EURUSD 25
GBPUSD -1
USDCHF -2
USDCAD 6
US30 -1
AUDUSD 3
GBPCAD 0
EURCHF -1
GBPJPY -1
XAUAUD -3
EURAUD -3
BTCUSD 2
XAUGBP -4
EURGBP 0
EURCAD 0
XTIUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31
USDJPY 8.2K
EURUSD 3K
GBPUSD 16
USDCHF -56
USDCAD 678
US30 1.5K
AUDUSD 153
GBPCAD -44
EURCHF -55
GBPJPY 23
XAUAUD -42
EURAUD -116
BTCUSD 17K
XAUGBP -297
EURGBP -14
EURCAD 27
XTIUSD 15
NZDUSD 143
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.62 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarkets-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EnviLLC-Live
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 15
FXPIG-LIVE
0.49 × 177
FXCC1-Live
0.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.55 × 101
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 75
ICMarketsSC-Live11
0.63 × 347
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.76 × 42
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.78 × 18
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.78 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
LQDLLC-Live01
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.86 × 440
FPMarkets-Live2
0.86 × 3187
Tickmill-Live09
0.94 × 95
VantageInternational-Live 7
0.97 × 77
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
noch 101 ...
Keine Bewertungen
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.14% of days out of 874 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 09:09
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
