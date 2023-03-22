- 成长
交易:
671
盈利交易:
402 (59.91%)
亏损交易:
269 (40.09%)
最好交易:
23.62 USD
最差交易:
-21.47 USD
毛利:
789.30 USD (116 487 pips)
毛利亏损:
-716.01 USD (86 892 pips)
最大连续赢利:
14 (9.50 USD)
最大连续盈利:
53.84 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.13%
最大入金加载:
16.99%
最近交易:
50 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.57
长期交易:
325 (48.44%)
短期交易:
346 (51.56%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.11 USD
平均利润:
1.96 USD
平均损失:
-2.66 USD
最大连续失误:
7 (-45.08 USD)
最大连续亏损:
-80.53 USD (4)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
4.94 USD
最大值:
129.68 USD (59.60%)
相对跌幅:
结余:
36.13% (129.68 USD)
净值:
11.55% (30.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|USDJPY
|149
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|73
|USDCHF
|21
|USDCAD
|14
|US30
|11
|AUDUSD
|8
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|3
|XAUAUD
|3
|EURAUD
|2
|BTCUSD
|2
|XAUGBP
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|XTIUSD
|1
|NZDUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4
|USDJPY
|54
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|6
|US30
|-1
|AUDUSD
|3
|GBPCAD
|0
|EURCHF
|-1
|GBPJPY
|-1
|XAUAUD
|-3
|EURAUD
|-3
|BTCUSD
|2
|XAUGBP
|-4
|EURGBP
|0
|EURCAD
|0
|XTIUSD
|2
|NZDUSD
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|8.2K
|EURUSD
|3K
|GBPUSD
|16
|USDCHF
|-56
|USDCAD
|678
|US30
|1.5K
|AUDUSD
|153
|GBPCAD
|-44
|EURCHF
|-55
|GBPJPY
|23
|XAUAUD
|-42
|EURAUD
|-116
|BTCUSD
|17K
|XAUGBP
|-297
|EURGBP
|-14
|EURCAD
|27
|XTIUSD
|15
|NZDUSD
|143
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.62 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +9.50 USD
最大连续亏损: -45.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarkets-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
EnviLLC-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 15
|
FXPIG-LIVE
|0.49 × 177
|
FXCC1-Live
|0.50 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.55 × 101
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.61 × 75
|
ICMarketsSC-Live11
|0.63 × 347
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.76 × 42
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.78 × 18
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.78 × 68
|
ICMarketsSC-Live15
|0.80 × 124
|
LQDLLC-Live01
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.86 × 440
|
FPMarkets-Live2
|0.86 × 3187
|
Tickmill-Live09
|0.94 × 95
|
VantageInternational-Live 7
|0.97 × 77
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
