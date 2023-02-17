- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 208
利益トレード:
2 635 (62.61%)
損失トレード:
1 573 (37.38%)
ベストトレード:
19.89 USD
最悪のトレード:
-60.87 USD
総利益:
1 599.50 USD (226 879 pips)
総損失:
-1 114.32 USD (118 411 pips)
最大連続の勝ち:
28 (21.60 USD)
最大連続利益:
27.53 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
69.95%
最大入金額:
12.02%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
4.00
長いトレード:
1 766 (41.97%)
短いトレード:
2 442 (58.03%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
0.61 USD
平均損失:
-0.71 USD
最大連続の負け:
13 (-6.77 USD)
最大連続損失:
-61.77 USD (2)
月間成長:
1.57%
年間予想:
19.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
121.29 USD (13.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.84% (121.29 USD)
エクイティによる:
82.60% (625.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDJPYp
|277
|AUDJPYp
|252
|EURJPYp
|251
|EURUSDp
|236
|AUDCADp
|232
|NZDCADp
|229
|USDCADp
|224
|AUDCHFp
|208
|CHFJPYp
|206
|CADCHFp
|204
|EURGBPp
|200
|EURCHFp
|198
|GBPJPYp
|196
|GBPCADp
|195
|EURAUDp
|193
|GBPAUDp
|187
|NZDUSDp
|179
|USDCHFp
|165
|AUDUSDp
|152
|GBPUSDp
|144
|GBPNZDp
|79
|EURCADp
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDJPYp
|44
|AUDJPYp
|44
|EURJPYp
|56
|EURUSDp
|55
|AUDCADp
|32
|NZDCADp
|19
|USDCADp
|28
|AUDCHFp
|-4
|CHFJPYp
|-36
|CADCHFp
|-11
|EURGBPp
|-1
|EURCHFp
|-3
|GBPJPYp
|60
|GBPCADp
|26
|EURAUDp
|44
|GBPAUDp
|45
|NZDUSDp
|21
|USDCHFp
|-2
|AUDUSDp
|22
|GBPUSDp
|30
|GBPNZDp
|15
|EURCADp
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDJPYp
|11K
|AUDJPYp
|9.8K
|EURJPYp
|14K
|EURUSDp
|7K
|AUDCADp
|5.9K
|NZDCADp
|5.6K
|USDCADp
|5.6K
|AUDCHFp
|3.1K
|CHFJPYp
|1.2K
|CADCHFp
|1K
|EURGBPp
|2K
|EURCHFp
|1.8K
|GBPJPYp
|14K
|GBPCADp
|5.9K
|EURAUDp
|8.2K
|GBPAUDp
|8.7K
|NZDUSDp
|3.4K
|USDCHFp
|1.3K
|AUDUSDp
|3.2K
|GBPUSDp
|4K
|GBPNZDp
|3.9K
|EURCADp
|41
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.89 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.60 USD
最大連続損失: -6.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
DARK KNIGHT is not your standard mean reversal night scalper. After much study and real trading for years, we had an insight that led to the development of a unique proprietary algorithm for assertive stagnation zone indication like no other algorithm has and we applied it in a mean reversal strategy, achieving results that we had never seen before and in a vast number of pairs.
The Dark Knight strategy operates based on statistical analysis of pair behavior as soon as the stagnation condition is detected by the proprietary algorithm, and in the first operation of the pair, Take Profit adjustment techniques are used according to market volatility, while in additional orders it adjusts itself to try to exit the operation with the best result that the market allows at the time. This guarantees a very large survival rate in the portfolio, surpassing already 13 years of positive results in all simulations.
And the most important thing is that this algorithm has shown the same positive result in real accounts and with a low drawdown, thus validating the strategy.
MT4 Version ----> CLICK HERE
レビューなし