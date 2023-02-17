シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DARK KNIGHT
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel

DARK KNIGHT

Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
レビュー0件
信頼性
166週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2022 112%
BlackBullMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 208
利益トレード:
2 635 (62.61%)
損失トレード:
1 573 (37.38%)
ベストトレード:
19.89 USD
最悪のトレード:
-60.87 USD
総利益:
1 599.50 USD (226 879 pips)
総損失:
-1 114.32 USD (118 411 pips)
最大連続の勝ち:
28 (21.60 USD)
最大連続利益:
27.53 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
69.95%
最大入金額:
12.02%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
4.00
長いトレード:
1 766 (41.97%)
短いトレード:
2 442 (58.03%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
0.61 USD
平均損失:
-0.71 USD
最大連続の負け:
13 (-6.77 USD)
最大連続損失:
-61.77 USD (2)
月間成長:
1.57%
年間予想:
19.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
121.29 USD (13.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.84% (121.29 USD)
エクイティによる:
82.60% (625.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDJPYp 277
AUDJPYp 252
EURJPYp 251
EURUSDp 236
AUDCADp 232
NZDCADp 229
USDCADp 224
AUDCHFp 208
CHFJPYp 206
CADCHFp 204
EURGBPp 200
EURCHFp 198
GBPJPYp 196
GBPCADp 195
EURAUDp 193
GBPAUDp 187
NZDUSDp 179
USDCHFp 165
AUDUSDp 152
GBPUSDp 144
GBPNZDp 79
EURCADp 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDJPYp 44
AUDJPYp 44
EURJPYp 56
EURUSDp 55
AUDCADp 32
NZDCADp 19
USDCADp 28
AUDCHFp -4
CHFJPYp -36
CADCHFp -11
EURGBPp -1
EURCHFp -3
GBPJPYp 60
GBPCADp 26
EURAUDp 44
GBPAUDp 45
NZDUSDp 21
USDCHFp -2
AUDUSDp 22
GBPUSDp 30
GBPNZDp 15
EURCADp 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDJPYp 11K
AUDJPYp 9.8K
EURJPYp 14K
EURUSDp 7K
AUDCADp 5.9K
NZDCADp 5.6K
USDCADp 5.6K
AUDCHFp 3.1K
CHFJPYp 1.2K
CADCHFp 1K
EURGBPp 2K
EURCHFp 1.8K
GBPJPYp 14K
GBPCADp 5.9K
EURAUDp 8.2K
GBPAUDp 8.7K
NZDUSDp 3.4K
USDCHFp 1.3K
AUDUSDp 3.2K
GBPUSDp 4K
GBPNZDp 3.9K
EURCADp 41
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.89 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.60 USD
最大連続損失: -6.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

DARK KNIGHT is not your standard mean reversal night scalper. After much study and real trading for years, we had an insight that led to the development of a unique proprietary algorithm for assertive stagnation zone indication like no other algorithm has and we applied it in a mean reversal strategy, achieving results that we had never seen before and in a vast number of pairs.

The Dark Knight strategy operates based on statistical analysis of pair behavior as soon as the stagnation condition is detected by the proprietary algorithm, and in the first operation of the pair, Take Profit adjustment techniques are used according to market volatility, while in additional orders it adjusts itself to try to exit the operation with the best result that the market allows at the time. This guarantees a very large survival rate in the portfolio, surpassing already 13 years of positive results in all simulations.

And the most important thing is that this algorithm has shown the same positive result in real accounts and with a low drawdown, thus validating the strategy. 


MT4 Version ----> CLICK HERE

レビューなし
2025.12.10 13:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 20:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録