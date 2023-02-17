- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 208
Прибыльных трейдов:
2 635 (62.61%)
Убыточных трейдов:
1 573 (37.38%)
Лучший трейд:
19.89 USD
Худший трейд:
-60.87 USD
Общая прибыль:
1 599.50 USD (226 879 pips)
Общий убыток:
-1 114.32 USD (118 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (21.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.53 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
69.95%
Макс. загрузка депозита:
12.02%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
1 766 (41.97%)
Коротких трейдов:
2 442 (58.03%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
0.61 USD
Средний убыток:
-0.71 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-6.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.77 USD (2)
Прирост в месяц:
1.85%
Годовой прогноз:
22.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
121.29 USD (13.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.84% (121.29 USD)
По эквити:
82.60% (625.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDJPYp
|277
|AUDJPYp
|252
|EURJPYp
|251
|EURUSDp
|236
|AUDCADp
|232
|NZDCADp
|229
|USDCADp
|224
|AUDCHFp
|208
|CHFJPYp
|206
|CADCHFp
|204
|EURGBPp
|200
|EURCHFp
|198
|GBPJPYp
|196
|GBPCADp
|195
|EURAUDp
|193
|GBPAUDp
|187
|NZDUSDp
|179
|USDCHFp
|165
|AUDUSDp
|152
|GBPUSDp
|144
|GBPNZDp
|79
|EURCADp
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDJPYp
|44
|AUDJPYp
|44
|EURJPYp
|56
|EURUSDp
|55
|AUDCADp
|32
|NZDCADp
|19
|USDCADp
|28
|AUDCHFp
|-4
|CHFJPYp
|-36
|CADCHFp
|-11
|EURGBPp
|-1
|EURCHFp
|-3
|GBPJPYp
|60
|GBPCADp
|26
|EURAUDp
|44
|GBPAUDp
|45
|NZDUSDp
|21
|USDCHFp
|-2
|AUDUSDp
|22
|GBPUSDp
|30
|GBPNZDp
|15
|EURCADp
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDJPYp
|11K
|AUDJPYp
|9.8K
|EURJPYp
|14K
|EURUSDp
|7K
|AUDCADp
|5.9K
|NZDCADp
|5.6K
|USDCADp
|5.6K
|AUDCHFp
|3.1K
|CHFJPYp
|1.2K
|CADCHFp
|1K
|EURGBPp
|2K
|EURCHFp
|1.8K
|GBPJPYp
|14K
|GBPCADp
|5.9K
|EURAUDp
|8.2K
|GBPAUDp
|8.7K
|NZDUSDp
|3.4K
|USDCHFp
|1.3K
|AUDUSDp
|3.2K
|GBPUSDp
|4K
|GBPNZDp
|3.9K
|EURCADp
|41
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.89 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.60 USD
Макс. убыток в серии: -6.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
DARK KNIGHT is not your standard mean reversal night scalper. After much study and real trading for years, we had an insight that led to the development of a unique proprietary algorithm for assertive stagnation zone indication like no other algorithm has and we applied it in a mean reversal strategy, achieving results that we had never seen before and in a vast number of pairs.
The Dark Knight strategy operates based on statistical analysis of pair behavior as soon as the stagnation condition is detected by the proprietary algorithm, and in the first operation of the pair, Take Profit adjustment techniques are used according to market volatility, while in additional orders it adjusts itself to try to exit the operation with the best result that the market allows at the time. This guarantees a very large survival rate in the portfolio, surpassing already 13 years of positive results in all simulations.
And the most important thing is that this algorithm has shown the same positive result in real accounts and with a low drawdown, thus validating the strategy.
MT4 Version ----> CLICK HERE
