Stanislav Pokalyuk

QImpulse_ValuT

Stanislav Pokalyuk
レビュー0件
信頼性
161週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 125%
ValutradesSeychelles-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 289
利益トレード:
726 (56.32%)
損失トレード:
563 (43.68%)
ベストトレード:
59.35 USD
最悪のトレード:
-20.25 USD
総利益:
1 654.23 USD (129 387 pips)
総損失:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
最大連続の勝ち:
18 (9.50 USD)
最大連続利益:
71.26 USD (17)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
4.03%
最大入金額:
35.15%
最近のトレード:
65 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
4.39
長いトレード:
667 (51.75%)
短いトレード:
622 (48.25%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
2.28 USD
平均損失:
-2.25 USD
最大連続の負け:
15 (-22.38 USD)
最大連続損失:
-48.20 USD (4)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.27 USD
最大の:
87.93 USD (18.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.39% (48.39 USD)
エクイティによる:
5.75% (21.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 404
USDJPY 211
EURUSD 187
GBPUSD 159
AUDUSD 120
USDCAD 80
NZDUSD 60
USDCHF 52
EURCHF 6
GBPJPY 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
USOilCash 1
US30Cash 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 66
USDJPY 83
EURUSD 108
GBPUSD 78
AUDUSD 8
USDCAD 39
NZDUSD 21
USDCHF -5
EURCHF -2
GBPJPY -4
GBPCAD -4
EURAUD -1
USOilCash 2
US30Cash -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 8.9K
USDJPY 6.7K
EURUSD 5.9K
GBPUSD 5.9K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
NZDUSD 1.7K
USDCHF -86
EURCHF -58
GBPJPY -260
GBPCAD -365
EURAUD -125
USOilCash 195
US30Cash -280
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.35 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +9.50 USD
最大連続損失: -22.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValutradesSeychelles-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features

  • System type: Technical / Fundamental (News trading).
  • Trading type: Manual / Automatic.
  • Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
  • Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
  • Trading server location: NY.
  • Martingale/Grid strategy: No.

Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as: 

If you're interested, feel free to join :-)

レビューなし
2025.11.23 17:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
