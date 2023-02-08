- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 289
利益トレード:
726 (56.32%)
損失トレード:
563 (43.68%)
ベストトレード:
59.35 USD
最悪のトレード:
-20.25 USD
総利益:
1 654.23 USD (129 387 pips)
総損失:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
最大連続の勝ち:
18 (9.50 USD)
最大連続利益:
71.26 USD (17)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
4.03%
最大入金額:
35.15%
最近のトレード:
65 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
4.39
長いトレード:
667 (51.75%)
短いトレード:
622 (48.25%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
2.28 USD
平均損失:
-2.25 USD
最大連続の負け:
15 (-22.38 USD)
最大連続損失:
-48.20 USD (4)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.27 USD
最大の:
87.93 USD (18.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.39% (48.39 USD)
エクイティによる:
5.75% (21.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|USDJPY
|211
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|159
|AUDUSD
|120
|USDCAD
|80
|NZDUSD
|60
|USDCHF
|52
|EURCHF
|6
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|USOilCash
|1
|US30Cash
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|66
|USDJPY
|83
|EURUSD
|108
|GBPUSD
|78
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|-5
|EURCHF
|-2
|GBPJPY
|-4
|GBPCAD
|-4
|EURAUD
|-1
|USOilCash
|2
|US30Cash
|-1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.9K
|USDJPY
|6.7K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|5.9K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3.4K
|NZDUSD
|1.7K
|USDCHF
|-86
|EURCHF
|-58
|GBPJPY
|-260
|GBPCAD
|-365
|EURAUD
|-125
|USOilCash
|195
|US30Cash
|-280
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.35 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +9.50 USD
最大連続損失: -22.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValutradesSeychelles-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
RoboForex-ECN
|2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
|14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features:
- System type: Technical / Fundamental (News trading).
- Trading type: Manual / Automatic.
- Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
- Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
- Trading server location: NY.
- Martingale/Grid strategy: No.
Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as:
- ICMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1857269
- BlackBullMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1901277
- FXPrimus: https://www.mql5.com/ru/signals/1857449
If you're interested, feel free to join :-)
