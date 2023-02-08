SinyallerBölümler
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_ValuT

Stanislav Pokalyuk
0 inceleme
Güvenilirlik
155 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 125%
ValutradesSeychelles-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 287
Kârla kapanan işlemler:
725 (56.33%)
Zararla kapanan işlemler:
562 (43.67%)
En iyi işlem:
59.35 USD
En kötü işlem:
-20.25 USD
Brüt kâr:
1 652.07 USD (129 273 pips)
Brüt zarar:
-1 266.32 USD (96 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (9.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.26 USD (17)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
4.03%
Maks. mevduat yükü:
35.15%
En son işlem:
13 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
4.39
Alış işlemleri:
666 (51.75%)
Satış işlemleri:
621 (48.25%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-22.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.20 USD (4)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
51.74%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.27 USD
Maksimum:
87.93 USD (18.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.39% (48.39 USD)
Varlığa göre:
5.75% (21.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 402
USDJPY 211
EURUSD 187
GBPUSD 159
AUDUSD 120
USDCAD 80
NZDUSD 60
USDCHF 52
EURCHF 6
GBPJPY 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
USOilCash 1
US30Cash 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 65
USDJPY 83
EURUSD 108
GBPUSD 78
AUDUSD 8
USDCAD 39
NZDUSD 21
USDCHF -5
EURCHF -2
GBPJPY -4
GBPCAD -4
EURAUD -1
USOilCash 2
US30Cash -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9K
USDJPY 6.7K
EURUSD 5.9K
GBPUSD 5.9K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
NZDUSD 1.7K
USDCHF -86
EURCHF -58
GBPJPY -260
GBPCAD -365
EURAUD -125
USOilCash 195
US30Cash -280
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.35 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features

  • System type: Technical / Fundamental (News trading).
  • Trading type: Manual / Automatic.
  • Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
  • Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
  • Trading server location: NY.
  • Martingale/Grid strategy: No.

Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as: 

If you're interested, feel free to join :-)

İnceleme yok
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
