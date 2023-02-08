- Büyüme
İşlemler:
1 287
Kârla kapanan işlemler:
725 (56.33%)
Zararla kapanan işlemler:
562 (43.67%)
En iyi işlem:
59.35 USD
En kötü işlem:
-20.25 USD
Brüt kâr:
1 652.07 USD (129 273 pips)
Brüt zarar:
-1 266.32 USD (96 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (9.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.26 USD (17)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
4.03%
Maks. mevduat yükü:
35.15%
En son işlem:
13 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
4.39
Alış işlemleri:
666 (51.75%)
Satış işlemleri:
621 (48.25%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-22.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.20 USD (4)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
51.74%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.27 USD
Maksimum:
87.93 USD (18.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.39% (48.39 USD)
Varlığa göre:
5.75% (21.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|402
|USDJPY
|211
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|159
|AUDUSD
|120
|USDCAD
|80
|NZDUSD
|60
|USDCHF
|52
|EURCHF
|6
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|USOilCash
|1
|US30Cash
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|65
|USDJPY
|83
|EURUSD
|108
|GBPUSD
|78
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|-5
|EURCHF
|-2
|GBPJPY
|-4
|GBPCAD
|-4
|EURAUD
|-1
|USOilCash
|2
|US30Cash
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9K
|USDJPY
|6.7K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|5.9K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3.4K
|NZDUSD
|1.7K
|USDCHF
|-86
|EURCHF
|-58
|GBPJPY
|-260
|GBPCAD
|-365
|EURAUD
|-125
|USOilCash
|195
|US30Cash
|-280
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.35 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features:
- System type: Technical / Fundamental (News trading).
- Trading type: Manual / Automatic.
- Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
- Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
- Trading server location: NY.
- Martingale/Grid strategy: No.
Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as:
- ICMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1857269
- BlackBullMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1901277
- FXPrimus: https://www.mql5.com/ru/signals/1857449
If you're interested, feel free to join :-)
