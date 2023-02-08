СигналыРазделы
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_ValuT

Stanislav Pokalyuk
0 отзывов
Надежность
161 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2022 125%
ValutradesSeychelles-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 289
Прибыльных трейдов:
726 (56.32%)
Убыточных трейдов:
563 (43.68%)
Лучший трейд:
59.35 USD
Худший трейд:
-20.25 USD
Общая прибыль:
1 654.23 USD (129 387 pips)
Общий убыток:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (9.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.26 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
4.03%
Макс. загрузка депозита:
35.15%
Последний трейд:
62 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
4.39
Длинных трейдов:
667 (51.75%)
Коротких трейдов:
622 (48.25%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
2.28 USD
Средний убыток:
-2.25 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-22.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.20 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.27 USD
Максимальная:
87.93 USD (18.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.39% (48.39 USD)
По эквити:
5.75% (21.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 404
USDJPY 211
EURUSD 187
GBPUSD 159
AUDUSD 120
USDCAD 80
NZDUSD 60
USDCHF 52
EURCHF 6
GBPJPY 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
USOilCash 1
US30Cash 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 66
USDJPY 83
EURUSD 108
GBPUSD 78
AUDUSD 8
USDCAD 39
NZDUSD 21
USDCHF -5
EURCHF -2
GBPJPY -4
GBPCAD -4
EURAUD -1
USOilCash 2
US30Cash -1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.9K
USDJPY 6.7K
EURUSD 5.9K
GBPUSD 5.9K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
NZDUSD 1.7K
USDCHF -86
EURCHF -58
GBPJPY -260
GBPCAD -365
EURAUD -125
USOilCash 195
US30Cash -280
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.35 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +9.50 USD
Макс. убыток в серии: -22.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValutradesSeychelles-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features

  • System type: Technical / Fundamental (News trading).
  • Trading type: Manual / Automatic.
  • Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
  • Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
  • Trading server location: NY.
  • Martingale/Grid strategy: No.

Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as: 

If you're interested, feel free to join :-)

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QImpulse_ValuT
30 USD в месяц
125%
0
0
USD
356
USD
161
67%
1 289
56%
4%
1.30
0.30
USD
22%
1:500
