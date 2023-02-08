- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 289
盈利交易:
726 (56.32%)
亏损交易:
563 (43.68%)
最好交易:
59.35 USD
最差交易:
-20.25 USD
毛利:
1 654.23 USD (129 387 pips)
毛利亏损:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
最大连续赢利:
18 (9.50 USD)
最大连续盈利:
71.26 USD (17)
夏普比率:
0.12
交易活动:
4.03%
最大入金加载:
35.15%
最近交易:
63 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
4.39
长期交易:
667 (51.75%)
短期交易:
622 (48.25%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
2.28 USD
平均损失:
-2.25 USD
最大连续失误:
15 (-22.38 USD)
最大连续亏损:
-48.20 USD (4)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
7.27 USD
最大值:
87.93 USD (18.58%)
相对跌幅:
结余:
22.39% (48.39 USD)
净值:
5.75% (21.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|USDJPY
|211
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|159
|AUDUSD
|120
|USDCAD
|80
|NZDUSD
|60
|USDCHF
|52
|EURCHF
|6
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|USOilCash
|1
|US30Cash
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|66
|USDJPY
|83
|EURUSD
|108
|GBPUSD
|78
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|-5
|EURCHF
|-2
|GBPJPY
|-4
|GBPCAD
|-4
|EURAUD
|-1
|USOilCash
|2
|US30Cash
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.9K
|USDJPY
|6.7K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|5.9K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3.4K
|NZDUSD
|1.7K
|USDCHF
|-86
|EURCHF
|-58
|GBPJPY
|-260
|GBPCAD
|-365
|EURAUD
|-125
|USOilCash
|195
|US30Cash
|-280
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.35 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +9.50 USD
最大连续亏损: -22.38 USD
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features:
- System type: Technical / Fundamental (News trading).
- Trading type: Manual / Automatic.
- Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
- Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
- Trading server location: NY.
- Martingale/Grid strategy: No.
Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as:
- ICMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1857269
- BlackBullMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1901277
- FXPrimus: https://www.mql5.com/ru/signals/1857449
If you're interested, feel free to join :-)
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
125%
0
0
USD
USD
356
USD
USD
161
67%
1 289
56%
4%
1.30
0.30
USD
USD
22%
1:500