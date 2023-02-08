信号部分
信号 / MetaTrader 4 / QImpulse_ValuT
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_ValuT

Stanislav Pokalyuk
0条评论
可靠性
161
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 125%
ValutradesSeychelles-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 289
盈利交易:
726 (56.32%)
亏损交易:
563 (43.68%)
最好交易:
59.35 USD
最差交易:
-20.25 USD
毛利:
1 654.23 USD (129 387 pips)
毛利亏损:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
最大连续赢利:
18 (9.50 USD)
最大连续盈利:
71.26 USD (17)
夏普比率:
0.12
交易活动:
4.03%
最大入金加载:
35.15%
最近交易:
63 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
4.39
长期交易:
667 (51.75%)
短期交易:
622 (48.25%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
2.28 USD
平均损失:
-2.25 USD
最大连续失误:
15 (-22.38 USD)
最大连续亏损:
-48.20 USD (4)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
7.27 USD
最大值:
87.93 USD (18.58%)
相对跌幅:
结余:
22.39% (48.39 USD)
净值:
5.75% (21.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 404
USDJPY 211
EURUSD 187
GBPUSD 159
AUDUSD 120
USDCAD 80
NZDUSD 60
USDCHF 52
EURCHF 6
GBPJPY 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
USOilCash 1
US30Cash 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 66
USDJPY 83
EURUSD 108
GBPUSD 78
AUDUSD 8
USDCAD 39
NZDUSD 21
USDCHF -5
EURCHF -2
GBPJPY -4
GBPCAD -4
EURAUD -1
USOilCash 2
US30Cash -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 8.9K
USDJPY 6.7K
EURUSD 5.9K
GBPUSD 5.9K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
NZDUSD 1.7K
USDCHF -86
EURCHF -58
GBPJPY -260
GBPCAD -365
EURAUD -125
USOilCash 195
US30Cash -280
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.35 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +9.50 USD
最大连续亏损: -22.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValutradesSeychelles-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ECN
2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
14.60 × 15
查看详细统计，请 登录 或者 注册

The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features

  • System type: Technical / Fundamental (News trading).
  • Trading type: Manual / Automatic.
  • Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
  • Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
  • Trading server location: NY.
  • Martingale/Grid strategy: No.

Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as: 

If you're interested, feel free to join :-)

没有评论
2025.11.23 17:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
QImpulse_ValuT
每月30 USD
125%
0
0
USD
356
USD
161
67%
1 289
56%
4%
1.30
0.30
USD
22%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载