Stanislav Pokalyuk

QImpulse_ValuT

Stanislav Pokalyuk
Fiabilidad
161 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 125%
ValutradesSeychelles-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 289
Transacciones Rentables:
726 (56.32%)
Transacciones Irrentables:
563 (43.68%)
Mejor transacción:
59.35 USD
Peor transacción:
-20.25 USD
Beneficio Bruto:
1 654.23 USD (129 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (9.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.26 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
4.03%
Carga máxima del depósito:
35.15%
Último trade:
63 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
4.39
Transacciones Largas:
667 (51.75%)
Transacciones Cortas:
622 (48.25%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
0.30 USD
Beneficio medio:
2.28 USD
Pérdidas medias:
-2.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-22.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.20 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.27 USD
Máxima:
87.93 USD (18.58%)
Reducción relativa:
De balance:
22.39% (48.39 USD)
De fondos:
5.75% (21.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 404
USDJPY 211
EURUSD 187
GBPUSD 159
AUDUSD 120
USDCAD 80
NZDUSD 60
USDCHF 52
EURCHF 6
GBPJPY 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
USOilCash 1
US30Cash 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 66
USDJPY 83
EURUSD 108
GBPUSD 78
AUDUSD 8
USDCAD 39
NZDUSD 21
USDCHF -5
EURCHF -2
GBPJPY -4
GBPCAD -4
EURAUD -1
USOilCash 2
US30Cash -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.9K
USDJPY 6.7K
EURUSD 5.9K
GBPUSD 5.9K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
NZDUSD 1.7K
USDCHF -86
EURCHF -58
GBPJPY -260
GBPCAD -365
EURAUD -125
USOilCash 195
US30Cash -280
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.35 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +9.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValutradesSeychelles-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features

  • System type: Technical / Fundamental (News trading).
  • Trading type: Manual / Automatic.
  • Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
  • Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
  • Trading server location: NY.
  • Martingale/Grid strategy: No.

Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as: 

If you're interested, feel free to join :-)

2025.11.23 17:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
