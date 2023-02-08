- Incremento
Total de Trades:
1 289
Transacciones Rentables:
726 (56.32%)
Transacciones Irrentables:
563 (43.68%)
Mejor transacción:
59.35 USD
Peor transacción:
-20.25 USD
Beneficio Bruto:
1 654.23 USD (129 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (9.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.26 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
4.03%
Carga máxima del depósito:
35.15%
Último trade:
63 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
4.39
Transacciones Largas:
667 (51.75%)
Transacciones Cortas:
622 (48.25%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
0.30 USD
Beneficio medio:
2.28 USD
Pérdidas medias:
-2.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-22.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.20 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.27 USD
Máxima:
87.93 USD (18.58%)
Reducción relativa:
De balance:
22.39% (48.39 USD)
De fondos:
5.75% (21.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|USDJPY
|211
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|159
|AUDUSD
|120
|USDCAD
|80
|NZDUSD
|60
|USDCHF
|52
|EURCHF
|6
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|USOilCash
|1
|US30Cash
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|66
|USDJPY
|83
|EURUSD
|108
|GBPUSD
|78
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|-5
|EURCHF
|-2
|GBPJPY
|-4
|GBPCAD
|-4
|EURAUD
|-1
|USOilCash
|2
|US30Cash
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.9K
|USDJPY
|6.7K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|5.9K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3.4K
|NZDUSD
|1.7K
|USDCHF
|-86
|EURCHF
|-58
|GBPJPY
|-260
|GBPCAD
|-365
|EURAUD
|-125
|USOilCash
|195
|US30Cash
|-280
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValutradesSeychelles-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|2.59 × 66
|
XMGlobal-Real 2
|14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features:
- System type: Technical / Fundamental (News trading).
- Trading type: Manual / Automatic.
- Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
- Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
- Trading server location: NY.
- Martingale/Grid strategy: No.
Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as:
- ICMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1857269
- BlackBullMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1901277
- FXPrimus: https://www.mql5.com/ru/signals/1857449
If you're interested, feel free to join :-)
