SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / QImpulse_ValuT
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_ValuT

Stanislav Pokalyuk
0 comentários
Confiabilidade
161 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 125%
ValutradesSeychelles-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 289
Negociações com lucro:
726 (56.32%)
Negociações com perda:
563 (43.68%)
Melhor negociação:
59.35 USD
Pior negociação:
-20.25 USD
Lucro bruto:
1 654.23 USD (129 387 pips)
Perda bruta:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (9.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.26 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
4.03%
Depósito máximo carregado:
35.15%
Último negócio:
64 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
4.39
Negociações longas:
667 (51.75%)
Negociações curtas:
622 (48.25%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
2.28 USD
Perda média:
-2.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-22.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.20 USD (4)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.27 USD
Máximo:
87.93 USD (18.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.39% (48.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.75% (21.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 404
USDJPY 211
EURUSD 187
GBPUSD 159
AUDUSD 120
USDCAD 80
NZDUSD 60
USDCHF 52
EURCHF 6
GBPJPY 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
USOilCash 1
US30Cash 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 66
USDJPY 83
EURUSD 108
GBPUSD 78
AUDUSD 8
USDCAD 39
NZDUSD 21
USDCHF -5
EURCHF -2
GBPJPY -4
GBPCAD -4
EURAUD -1
USOilCash 2
US30Cash -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.9K
USDJPY 6.7K
EURUSD 5.9K
GBPUSD 5.9K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
NZDUSD 1.7K
USDCHF -86
EURCHF -58
GBPJPY -260
GBPCAD -365
EURAUD -125
USOilCash 195
US30Cash -280
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.35 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +9.50 USD
Máxima perda consecutiva: -22.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValutradesSeychelles-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
14.60 × 15
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features

  • System type: Technical / Fundamental (News trading).
  • Trading type: Manual / Automatic.
  • Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
  • Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
  • Trading server location: NY.
  • Martingale/Grid strategy: No.

Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as: 

If you're interested, feel free to join :-)

Sem comentários
2025.11.23 17:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
QImpulse_ValuT
30 USD por mês
125%
0
0
USD
356
USD
161
67%
1 289
56%
4%
1.30
0.30
USD
22%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.