O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
1 289
Negociações com lucro:
726 (56.32%)
Negociações com perda:
563 (43.68%)
Melhor negociação:
59.35 USD
Pior negociação:
-20.25 USD
Lucro bruto:
1 654.23 USD (129 387 pips)
Perda bruta:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (9.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.26 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
4.03%
Depósito máximo carregado:
35.15%
Último negócio:
64 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
4.39
Negociações longas:
667 (51.75%)
Negociações curtas:
622 (48.25%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
2.28 USD
Perda média:
-2.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-22.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.20 USD (4)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.27 USD
Máximo:
87.93 USD (18.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.39% (48.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.75% (21.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|USDJPY
|211
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|159
|AUDUSD
|120
|USDCAD
|80
|NZDUSD
|60
|USDCHF
|52
|EURCHF
|6
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|USOilCash
|1
|US30Cash
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|66
|USDJPY
|83
|EURUSD
|108
|GBPUSD
|78
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|-5
|EURCHF
|-2
|GBPJPY
|-4
|GBPCAD
|-4
|EURAUD
|-1
|USOilCash
|2
|US30Cash
|-1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.9K
|USDJPY
|6.7K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|5.9K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3.4K
|NZDUSD
|1.7K
|USDCHF
|-86
|EURCHF
|-58
|GBPJPY
|-260
|GBPCAD
|-365
|EURAUD
|-125
|USOilCash
|195
|US30Cash
|-280
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.35 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +9.50 USD
Máxima perda consecutiva: -22.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValutradesSeychelles-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
RoboForex-ECN
|2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
|14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features:
- System type: Technical / Fundamental (News trading).
- Trading type: Manual / Automatic.
- Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
- Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
- Trading server location: NY.
- Martingale/Grid strategy: No.
Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as:
- ICMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1857269
- BlackBullMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1901277
- FXPrimus: https://www.mql5.com/ru/signals/1857449
If you're interested, feel free to join :-)
