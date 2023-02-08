- 성장
트레이드:
1 289
이익 거래:
726 (56.32%)
손실 거래:
563 (43.68%)
최고의 거래:
59.35 USD
최악의 거래:
-20.25 USD
총 수익:
1 654.23 USD (129 387 pips)
총 손실:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
연속 최대 이익:
18 (9.50 USD)
연속 최대 이익:
71.26 USD (17)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
4.03%
최대 입금량:
35.15%
최근 거래:
75 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
38 분
회복 요인:
4.39
롱(주식매수):
667 (51.75%)
숏(주식차입매도):
622 (48.25%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
0.30 USD
평균 이익:
2.28 USD
평균 손실:
-2.25 USD
연속 최대 손실:
15 (-22.38 USD)
연속 최대 손실:
-48.20 USD (4)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.27 USD
최대한의:
87.93 USD (18.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.39% (48.39 USD)
자본금별:
5.75% (21.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|USDJPY
|211
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|159
|AUDUSD
|120
|USDCAD
|80
|NZDUSD
|60
|USDCHF
|52
|EURCHF
|6
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|USOilCash
|1
|US30Cash
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|66
|USDJPY
|83
|EURUSD
|108
|GBPUSD
|78
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|-5
|EURCHF
|-2
|GBPJPY
|-4
|GBPCAD
|-4
|EURAUD
|-1
|USOilCash
|2
|US30Cash
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.9K
|USDJPY
|6.7K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|5.9K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3.4K
|NZDUSD
|1.7K
|USDCHF
|-86
|EURCHF
|-58
|GBPJPY
|-260
|GBPCAD
|-365
|EURAUD
|-125
|USOilCash
|195
|US30Cash
|-280
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.35 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +9.50 USD
연속 최대 손실: -22.38 USD
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features:
- System type: Technical / Fundamental (News trading).
- Trading type: Manual / Automatic.
- Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
- Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
- Trading server location: NY.
- Martingale/Grid strategy: No.
Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as:
- ICMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1857269
- BlackBullMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1901277
- FXPrimus: https://www.mql5.com/ru/signals/1857449
If you're interested, feel free to join :-)
리뷰 없음
