시그널 / MetaTrader 4 / QImpulse_ValuT
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_ValuT

Stanislav Pokalyuk
0 리뷰
안정성
161
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 125%
ValutradesSeychelles-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 289
이익 거래:
726 (56.32%)
손실 거래:
563 (43.68%)
최고의 거래:
59.35 USD
최악의 거래:
-20.25 USD
총 수익:
1 654.23 USD (129 387 pips)
총 손실:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
연속 최대 이익:
18 (9.50 USD)
연속 최대 이익:
71.26 USD (17)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
4.03%
최대 입금량:
35.15%
최근 거래:
75 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
38 분
회복 요인:
4.39
롱(주식매수):
667 (51.75%)
숏(주식차입매도):
622 (48.25%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
0.30 USD
평균 이익:
2.28 USD
평균 손실:
-2.25 USD
연속 최대 손실:
15 (-22.38 USD)
연속 최대 손실:
-48.20 USD (4)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.27 USD
최대한의:
87.93 USD (18.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.39% (48.39 USD)
자본금별:
5.75% (21.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 404
USDJPY 211
EURUSD 187
GBPUSD 159
AUDUSD 120
USDCAD 80
NZDUSD 60
USDCHF 52
EURCHF 6
GBPJPY 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
USOilCash 1
US30Cash 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 66
USDJPY 83
EURUSD 108
GBPUSD 78
AUDUSD 8
USDCAD 39
NZDUSD 21
USDCHF -5
EURCHF -2
GBPJPY -4
GBPCAD -4
EURAUD -1
USOilCash 2
US30Cash -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 8.9K
USDJPY 6.7K
EURUSD 5.9K
GBPUSD 5.9K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
NZDUSD 1.7K
USDCHF -86
EURCHF -58
GBPJPY -260
GBPCAD -365
EURAUD -125
USOilCash 195
US30Cash -280
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.35 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +9.50 USD
연속 최대 손실: -22.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValutradesSeychelles-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN
2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features

  • System type: Technical / Fundamental (News trading).
  • Trading type: Manual / Automatic.
  • Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
  • Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
  • Trading server location: NY.
  • Martingale/Grid strategy: No.

Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as: 

If you're interested, feel free to join :-)

리뷰 없음
2025.11.23 17:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
QImpulse_ValuT
월별 30 USD
125%
0
0
USD
356
USD
161
67%
1 289
56%
4%
1.30
0.30
USD
22%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.