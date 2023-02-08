- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 289
Gewinntrades:
726 (56.32%)
Verlusttrades:
563 (43.68%)
Bester Trade:
59.35 USD
Schlechtester Trade:
-20.25 USD
Bruttoprofit:
1 654.23 USD (129 387 pips)
Bruttoverlust:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (9.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.26 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
4.03%
Max deposit load:
35.15%
Letzter Trade:
66 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
4.39
Long-Positionen:
667 (51.75%)
Short-Positionen:
622 (48.25%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-22.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.20 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
67%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.27 USD
Maximaler:
87.93 USD (18.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.39% (48.39 USD)
Kapital:
5.75% (21.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|USDJPY
|211
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|159
|AUDUSD
|120
|USDCAD
|80
|NZDUSD
|60
|USDCHF
|52
|EURCHF
|6
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|USOilCash
|1
|US30Cash
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|66
|USDJPY
|83
|EURUSD
|108
|GBPUSD
|78
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|-5
|EURCHF
|-2
|GBPJPY
|-4
|GBPCAD
|-4
|EURAUD
|-1
|USOilCash
|2
|US30Cash
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.9K
|USDJPY
|6.7K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|5.9K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3.4K
|NZDUSD
|1.7K
|USDCHF
|-86
|EURCHF
|-58
|GBPJPY
|-260
|GBPCAD
|-365
|EURAUD
|-125
|USOilCash
|195
|US30Cash
|-280
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +59.35 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValutradesSeychelles-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN
|2.59 × 66
|
XMGlobal-Real 2
|14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features:
- System type: Technical / Fundamental (News trading).
- Trading type: Manual / Automatic.
- Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
- Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
- Trading server location: NY.
- Martingale/Grid strategy: No.
Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as:
- ICMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1857269
- BlackBullMarkets: https://www.mql5.com/ru/signals/1901277
- FXPrimus: https://www.mql5.com/ru/signals/1857449
If you're interested, feel free to join :-)
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
125%
0
0
USD
USD
356
USD
USD
161
67%
1 289
56%
4%
1.30
0.30
USD
USD
22%
1:500