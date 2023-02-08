SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / QImpulse_ValuT
Stanislav Pokalyuk

QImpulse_ValuT

Stanislav Pokalyuk
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
161 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 125%
ValutradesSeychelles-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 289
Gewinntrades:
726 (56.32%)
Verlusttrades:
563 (43.68%)
Bester Trade:
59.35 USD
Schlechtester Trade:
-20.25 USD
Bruttoprofit:
1 654.23 USD (129 387 pips)
Bruttoverlust:
-1 267.83 USD (96 469 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (9.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.26 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
4.03%
Max deposit load:
35.15%
Letzter Trade:
66 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
4.39
Long-Positionen:
667 (51.75%)
Short-Positionen:
622 (48.25%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-22.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.20 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
67%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.27 USD
Maximaler:
87.93 USD (18.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.39% (48.39 USD)
Kapital:
5.75% (21.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 404
USDJPY 211
EURUSD 187
GBPUSD 159
AUDUSD 120
USDCAD 80
NZDUSD 60
USDCHF 52
EURCHF 6
GBPJPY 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
USOilCash 1
US30Cash 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 66
USDJPY 83
EURUSD 108
GBPUSD 78
AUDUSD 8
USDCAD 39
NZDUSD 21
USDCHF -5
EURCHF -2
GBPJPY -4
GBPCAD -4
EURAUD -1
USOilCash 2
US30Cash -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.9K
USDJPY 6.7K
EURUSD 5.9K
GBPUSD 5.9K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
NZDUSD 1.7K
USDCHF -86
EURCHF -58
GBPJPY -260
GBPCAD -365
EURAUD -125
USOilCash 195
US30Cash -280
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.35 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValutradesSeychelles-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features

  • System type: Technical / Fundamental (News trading).
  • Trading type: Manual / Automatic.
  • Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
  • Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
  • Trading server location: NY.
  • Martingale/Grid strategy: No.

Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as: 

If you're interested, feel free to join :-)

Keine Bewertungen
2025.11.23 17:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
