Stanislav Pokalyuk

QImpulse_ValuT

Stanislav Pokalyuk
0 avis
Fiabilité
155 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 125%
ValutradesSeychelles-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 287
Bénéfice trades:
725 (56.33%)
Perte trades:
562 (43.67%)
Meilleure transaction:
59.35 USD
Pire transaction:
-20.25 USD
Bénéfice brut:
1 652.07 USD (129 273 pips)
Perte brute:
-1 266.32 USD (96 325 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (9.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.26 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
4.03%
Charge de dépôt maximale:
35.15%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
4.39
Longs trades:
666 (51.75%)
Courts trades:
621 (48.25%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
2.28 USD
Perte moyenne:
-2.25 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-22.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.26%
Prévision annuelle:
51.74%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.27 USD
Maximal:
87.93 USD (18.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.39% (48.39 USD)
Par fonds propres:
5.75% (21.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 402
USDJPY 211
EURUSD 187
GBPUSD 159
AUDUSD 120
USDCAD 80
NZDUSD 60
USDCHF 52
EURCHF 6
GBPJPY 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
USOilCash 1
US30Cash 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 65
USDJPY 83
EURUSD 108
GBPUSD 78
AUDUSD 8
USDCAD 39
NZDUSD 21
USDCHF -5
EURCHF -2
GBPJPY -4
GBPCAD -4
EURAUD -1
USOilCash 2
US30Cash -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9K
USDJPY 6.7K
EURUSD 5.9K
GBPUSD 5.9K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
NZDUSD 1.7K
USDCHF -86
EURCHF -58
GBPJPY -260
GBPCAD -365
EURAUD -125
USOilCash 195
US30Cash -280
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.35 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +9.50 USD
Perte consécutive maximale: -22.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValutradesSeychelles-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
2.59 × 66
XMGlobal-Real 2
14.60 × 15
The scalping strategy is based on a unique price movement and some other standard indicators, and has the following features

  • System type: Technical / Fundamental (News trading).
  • Trading type: Manual / Automatic.
  • Instruments: Major currency pairs, but the specific selection depends on the quality of order execution.
  • Timeframe: Typically varies between M1 to M15.
  • Trading server location: NY.
  • Martingale/Grid strategy: No.

Since October 2022 (any results prior to this date are not relevant), the strategy has demonstrated its stability, producing good profit and can be applied to other brokers such as: 

If you're interested, feel free to join :-)

2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
