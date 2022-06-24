- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 470
利益トレード:
1 932 (78.21%)
損失トレード:
538 (21.78%)
ベストトレード:
87.96 USD
最悪のトレード:
-28.63 USD
総利益:
1 350.66 USD (317 932 pips)
総損失:
-938.04 USD (271 719 pips)
最大連続の勝ち:
35 (6.67 USD)
最大連続利益:
103.07 USD (9)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
94.98%
最大入金額:
36.62%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.15
長いトレード:
1 334 (54.01%)
短いトレード:
1 136 (45.99%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.70 USD
平均損失:
-1.74 USD
最大連続の負け:
11 (-97.19 USD)
最大連続損失:
-102.32 USD (7)
月間成長:
4.62%
年間予想:
56.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.63 USD
最大の:
191.88 USD (20.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.52% (191.88 USD)
エクイティによる:
79.50% (294.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1689
|AUDCADmicro
|781
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDmicro
|229
|AUDCADmicro
|184
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDmicro
|17K
|AUDCADmicro
|29K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +87.96 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +6.67 USD
最大連続損失: -97.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Starting Balance is $200
Risk 10%
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
160%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
192
100%
2 470
78%
95%
1.43
0.17
USD
USD
79%
1:500